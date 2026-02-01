昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜

台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。

低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔標的也值得關注。（圖／資料照）

摩爾投顧分析師江國中表示，根據過去40年的台股數據統計，封關前13個交易日與開紅盤後的13個交易日，受惠於年終獎金回流的內資效應，以及外資面對2026年AI應用爆發後的「認錯回補」行情，往往形成一整年最豐厚的「紅包行情」。

江國中建議，由於台股目前技術面呈現「頭頭高、底底高」的趨勢，操作上不應預設立場，避免錯失大軋空行情。產業面來看，2026年將迎來「手機直連衛星」的爆發點，這也是AI應用從都市走向全球無死角的關鍵。

同時，隨著輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）擴大AI投資，亞馬遜Project Kuiper計畫正式啟動商轉，搭配SpaceX可能啟動IPO的消息，江國中認為，低軌衛星已成為星空中的「AI高速公路」。

江國中認為，雖然昇達科已穩坐千金股之列，但對於一般投資人而言門檻較高。在「低軌衛星藏寶圖」中，許多位階較低、高成長的台廠供應鏈更具吸引力。其中，群創利用液晶面板技術切入「液晶超表面天線」，具備自動追蹤衛星功能，是轉型航太通訊的典範。又如仲琦專攻地面閘道器設備，受惠亞馬遜供應鏈啟動，訂單能見度直達2026年底。事欣科具備美國在地生產優勢，長期供應SpaceX組件。華電網則主攻地面接收站系統整合，是通訊韌性基礎建設下的直接受益者。

亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，並帶動相關個股行情。（圖／資料照）

另外，同欣電作為衛星通訊模組封裝佼佼者，與全球低軌衛星PCB霸主華通皆是亞馬遜Kuiper計畫的核心成員。耀華被視為SpaceX IPO概念股，具備基期低、獲利轉機特性。啟碁則展現強大相位陣列天線製造能力，2026年營收有望挑戰新高。

