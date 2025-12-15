昇達科11月每股賺1.3元 逼近第3季獲利水準

（中央社記者潘智義台北15日電）低軌衛星業者昇達科因近期股價變動幅度較大，今天應櫃買中心要求公告11月營收新台幣2.85億元，年增48%；淨利歸屬母公司業者0.86億元，年增18%，每股盈餘1.3元，逼近第3季每股盈餘1.33元水準。

昇達科表示，已擺脫因客戶測試而推遲提貨所造成的營收谷底；進入正常交付進度後，低軌衛星產品營收占比持續提升，第3季占比約54.8%；而9月低軌衛星產品營收占比進一步超過58%，單月毛利率推升至52.4%。

昇達科於11月法人說明會時指出，低軌衛星在手訂單超過10億元，今年營運肯定優於去年。

昇達科台灣汐止廠第一期產能已處於滿載稼動，汐止二期新廠區高階精密製造及自動化設備、人員陸續進駐，預期今年底前全面投產。因應中長期需求，七堵三廠已完成擴建規劃，近期另於同一園區購置生產廠房，加速建置產能。

昇達科指出，越南廠於第3季通過重點客戶航太品質管理稽核，並規劃設置目前越南產能6倍規模的新廠區，預計明年底可使用，未來將作為主要海外生產樞紐；目前已先租旁邊廠房建新產線，明年1月即可投產。（編輯：張良知）1141215