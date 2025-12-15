昇達科11月EPS 1.3元 快追上Q3

【時報-台北電】季配高息人氣指標00919（群益台灣精選高息）除息秀明（16）日登場，近日股價明顯轉強，引發存股族好奇，紛紛表示「今天漲好多」、「強到沒朋友」，還有網友逢高調節，一口氣出脫50張，以每張獲利1000元計算，對5萬元秒入袋大感開心。投資專家則認為，金融股今年獲利優異，明年受惠降息循環表現還會更好，現在其實是高含金ETF的好買點，不建議跳車金融股與高息ETF。 理財達人《要不要來點稀飯套餐》就上周五（12日）股價走勢表示，00919日漲0.96%，不僅優於00878（國泰永續高股息）的0.52%，也高於0056（元大高股息）與0050（元大台灣50）各0.33%、0.16%的表現。 至於為何00919會漲這麼多？他分析價格明顯溢價、成分股大漲帶動淨值與股價上漲是可能的2大原因，但因為00929在12日淨值為22.25元，高於收盤價的22.17元，仍處折價狀態，顯然不是市場亂追價導致。 因此，00919日漲0.96%的主因，來自「成分股表現」推升，由於40檔成分股中，日漲超過1%的就有14檔，其中以第11大持股漢唐上漲5.46%最多，但前3大成分股為國泰金、中信金、富邦金，由

