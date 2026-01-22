昇達科Q4營運回升 去年EPS 7.83元

【記者柯安聰台北報導】昇達科技（3491）公布114年第4季及全年度自結營運成果。本季度公司營運明顯擺脫第3季低點，在主要客戶專案推進與出貨節奏加速帶動下，單季營收8.34億元，季增72%，創歷史新高，並連續2個月刷新單月營收紀錄；本業營業淨利季增幅達174%，顯示公司已進入營收與獲利同步放大的成長階段，114年度每股盈餘7.83元。



從獲利結構觀察，昇達科毛利率自114年第1季的 51%，穩健提升至第4季的 59%，反映產品組合持續優化、規模效益逐步顯現。推升毛利率的關鍵除「萬星入軌」的產業商機所帶來之營運效益外，昇達科長期於毫米波通訊等核心技術所持續投入的研發資源，以及成功通過國際衛星營運商供應體系認證，均為奠定公司長期競爭優勢的關鍵。展望115年，低軌衛星市場對昇達科產品的強勁需求可望繼續擴增，昇達科毛利率長期走高、同時展現獲利爆發性之成長應可合理期待。



在114年度，昇達科來自低軌衛星相關產品營收佔比由113年的43%攀升至59%，於第4季度該佔比更高達70%，顯示市場對低軌衛星毫米波通訊的需求正急速擴大。為因應低軌衛星通訊產業的龐大商機，昇達科於114年持續推進海內外產能與製造體系布局，包括高階製造設備、自動化產線及關鍵人力資源的到位，相關投資已逐步轉化為實際產出能力。隨著汐止新廠產能陸續開出，以及海外生產據點通過航太品質體系認證並啟動量產，公司整體供應彈性、交期管理與成本結構均可望進一步優化，為後續營運成長提供穩固支撐。



此外，多元的產品開發及應用，涵蓋地面站通訊元件、衛星端通訊酬載、衛星間通訊、衛星直連手機與遙傳、追蹤和指令模組等多樣通訊元件，持續接獲各類量產訂單使能見度大幅提高，進一步鞏固昇達科在低軌衛星產業中的領先地位，並擴大其在手機直連衛星、太空資料中心等精密航太毫米波產品市場的競爭力。



隨著「太空AI資料中心」概念的興起，低軌衛星正逐步發展成具備分散式運算能力的空中網絡，不僅顯著提升了衛星的部署數量，也帶動了對高頻寬、低延遲通訊的強烈需求。為了支援AI運算結果回傳及數據上行處理，衛星間通訊（ISL）已從過去的選配升級為標準配置，成為低軌衛星網路不可或缺的核心子系統。此外，為應對高速運算產生的巨量數據，通訊頻段勢必往更高頻的Q/V/E/W-band發展。這股升級潮將直接嘉惠已獲認證的供應鏈，帶動高規格射頻與天線系統需求倍增，確立了毫米波通訊技術在未來太空建設中的關鍵地位。



全球科技巨頭與新創企業正積極佈局軌道算力，從搭載H100 GPU的衛星成功執行機器學習任務，到預計2027年組建的TPU AI衛星網絡，顯示太空與雲端算力的深度結合將是大勢所趨。這場跨界競賽將形成涵蓋製造、發射至算力供應的龐大生態系。隨著這波趨勢，昇達科憑藉其在毫米波通訊領域的深厚技術，成為產業中的領先者。面對毫米波頻段傳輸的嚴格標準，昇達科仍將持續推出符合新時代需求的產品，不僅能滿足太空AI資料中心對高速通訊的高度需求，也有助於公司在高門檻市場中穩固其關鍵技術領導地位。（自立電子報2026/1/22）