昇銳電子 (3128-TW) 在軍工產業與未來三年（2025-2027）成長動能

【產業研究報告】昇銳電子（3128）：安控轉型軍工，八德新廠點火未來三年成長路徑

報告日期： 2026年1月31日



研究對象： 昇銳電子 (3128-TW)



評等： 成長轉骨期 (Transitional Growth Phase)

一、 核心投資價值與軍工產業機會

昇銳電子正處於從傳統安控設備製造商轉型為高階智慧視覺解決方案商的關鍵節點。在當前全球「去中化」供應鏈重組及國防自主化趨勢下，昇銳具備以下軍工產業切入機會：

無人機視覺系統與影像鏈：



隨著台灣「無人機國家隊」成形，國防部預計在 2026 年啟動第二階段無人機採購，總數達 5 萬架。昇銳長期深耕的影像處理與光學鏡頭技術，可無縫對接至無人機的偵察監控與目標識別模組。其導入的 AI 影像技術 能提供低延遲、高解析度的即時圖像回傳，滿足現代電子戰中對信號情報與監視的需求。

NDAA（美國國防授權法案）紅利：



全球安防市場持續剔除中國製產品，昇銳作為台灣安控大廠，受惠於轉單效應。公司積極擴大外銷規模，尤其在美國市場的滲透率隨政策紅利持續攀升。

車用國防化：



昇銳深耕車用倒車影像與環景系統，此類「強韌化」影像技術具備轉化為軍用載具（如裝甲車、後勤運補車）視覺盲點監測系統的潛力。

二、 未來三年（2025-2027）成長與獲利預測

1. 2025年：打底與產能擴張期

營收表現： 2025年累計營收約 10.98 億元，較前一年微幅持平（-0.14%），顯示傳統安控業務正進行結構調整。

獲利關鍵： 第三季獲利出現爆發性復甦，單季 EPS 達 0.36 元，稅後淨利季增達 449%，反映毛利較高的 AI 化產品佔比提升。

重大事件： 八德智慧科技園區新廠於 2025 年下半年完工，總投資 8.5 億元，為後續產能翻倍奠定基礎。

2. 2026年：新廠效應與軍工訂單發酵期

產能翻倍： 八德新廠預計於 2026 年下半年正式投產，產能預估將增加 2 倍以上，這將直接助力公司爭取國際原廠委託設計製造 (JDM/ODM) 大單。

AI 轉型紅利： 導入「零樣本 AI 技術」研發，鎖定智慧工廠與智慧城市應用，毛利率可望因產品加值而顯著拉升。

預測： 隨著產能開出與國防無人機第二階段採購啟動，營收有望出現兩位數增長。

3. 2027年：規模經濟與全球市佔收割期

成長動能： 新廠稼動率攀升至高點，帶動規模經濟效益。屆時公司在車用影像與軍工零組件的營收佔比預期將突破 30%-40%，成為獲利的主要引擎。

長期展望： 公司曾喊出「5 年營收翻倍」目標，2027 年將是驗證此成長斜率的關鍵年份。

三、 財務預測摘要 (財報展望預估)

年度

成長動能核心

預期獲利趨勢

2025

AI 產品佔比提升、新廠封頂

谷底翻彈，Q3 獲利已顯現轉機

2026

八德新廠投產、軍工無人機鏈結

營收顯著成長，EPS 挑戰新高

2027

規模經濟達成、智慧影像系統量產

穩定獲利，營運進入收割期

四、 結論：最權威產業分析師觀點

昇銳電子已成功擺脫低價競爭的紅海市場，藉由八德新廠的產能升級與 AI/軍工視覺技術的深耕，其未來三年的成長軌跡清晰。

短期： 關注八德新廠投產後的良率與訂單銜接。

中期： 觀察是否正式切入台灣或國際軍用無人機供應鏈。

風險： 需注意研發費用（佔比約 9-10%）對短期現金流的壓力，以及全球供應鏈成本波動。

這是一間具備「安控皮、軍工骨、AI 魂」的潛力轉型企業，未來三年的營運爆發力值得投資人密切追蹤。