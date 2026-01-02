昌什麼都沒說就要「她」選？詹凌瑀：僅一句「相信老師」！

論壇中心／李佳穎報導

2026縣市長選戰，民眾黨主席黃國昌劍指新北市長大位，近來也是動作頻頻，不只推出個人寫真集，昨（1）日更參加新北市政府升旗典禮。對此，媒體人詹凌瑀在《台灣最前線》爆料親身經歷，黃國昌在時代力量時，曾連資源都沒提就要我去選土樹三鶯。還好是徐永明點醒我，不然我就相信黃國昌說的「相信老師」這種邪教言論了。

另外，面對黃國昌當時提出要我參選，詹凌瑀揭露，當時只有兩個人反對，一個是我前夫，另一個就是徐永明。徐永明問我是否了解土樹三鶯的選民結構，並分析土樹三鶯選區遼闊很難跑，並提醒我有算過要花多少錢、多少資源嗎？

當時，詹凌瑀去向黃國昌詢問資源的配置以及選戰策略，黃國昌卻只對她說「相信老師」就對了，他還說「妳不要還沒開始選舉，就想要跟老師要資源，資源是老師分配的，不是妳說了算」！詹凌瑀現在回想起來直呼，這簡直就跟邪教一樣！

原文出處：什麼都沒說！黃國昌曾要「她」去選 詹凌瑀：他要我相信老師！

