昌喊小草上街卻替自己設但書？吳靜怡：別躲！儘管提倒閣！

論壇中心／郭芳瑜報導

針對行政院長卓榮泰公開表態，不副署本次財劃法修法，民眾黨主席黃國昌對此開記者會號召民眾上街抗議，不過同日接受網路專訪時又稱身為黨主席有很多顧慮，希望大家理解。政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中指出，之前為了民眾黨前主席柯文哲都可以去總統府走讀了，現在怎麼還要拉東扯西的。

黃國昌日前率民眾黨立委們在立院議場前召開記者會，宣稱當賴清德帶頭毀憲亂政時，就是人民發出怒吼站出來的時候，讓外界以為他準備要發起上街抗議，但接受網路專訪時又改口稱，「如果我今天只是一個學者，我一定第一個上街頭，但我今天是台灣民眾黨的黨主席，有很多事我要考慮。」。吳靜怡表示，當初為了柯文哲都可以去總統官邸走讀了，現在為了卓榮泰，怎麼不敢去上街頭。

廣告 廣告

對於民眾黨支持者公開在社群上支持倒閣、解散國會，吳靜怡也說倒閣吧，「小草說怕什麼」，甚至提議說，乾脆讓柯文哲排不分區第一名，而黃國昌排第十，解散國會後民眾黨十席板上釘釘，「要有這個魄力」，現在已經是國昌當立委倒數40幾天，現在馬上提倒閣案，是唯一可以繼續當立委的方式，「你們兩個以後就有保護傘，共享」。

原文出處：昌喊小草上街卻先替自己設但書？吳靜怡：別躲！提倒閣柯昌共享保護傘！

更多民視新聞報導

謝幸恩訊後請回！律師點兩層次：檢目標在黃國昌「這案」！

助理費案給壓力？揭傅辦公室來頭不小 藍助理反彈下場慘？

藍營齊轟軍事採購案！于北辰揭採購內幕：誰想切斷原物料？

