昌喊「有幹勁更懂戰綠」李四川：每個人有自己特色

2026新北市長選戰，民進黨蘇巧慧早已就位，民眾黨也徵召提名黃國昌，就剩國民黨人選懸而未決。呼聲很高的台北市副市長李四川，強調自己現階段就是以市政為主。不過黃國昌自稱，他比李四川有活力、有幹勁，而且知道怎麼對付民進黨。對此李四川回應，每個人都有自己的特色。

你有你的幹勁活力，但我有我的沉穩大氣。台北市副市長李四川：「國昌主席的優點，值得我去學習。」

用謙虛化解攀比之心，李四川以柔克剛，似乎也發揮在選戰之上，一如以往只在市政上下苦心，至於和黨內的協調，就讓其他人去操心。

台北市副市長李四川：「我尊重我們黨部的安排。」

新北市長侯友宜：「我們會提出最適當的人選，讓市政的延續能夠棒棒都是強棒。」

不管哪一棒，一定派最強，如今選戰進入倒數計時，相較於川伯的淡定，同黨競爭者劉和然很積極，一早來到新北市議會，與綠營對手蘇巧慧緊貼侯友宜。

新北市長參選人蘇巧慧：「投票倒數296。」

你以為3人圍圈是很和平的聊天，事實上在這之前，蘇巧慧和劉和然才因免費營養午餐等6項蘇巧慧提出的社福政見，隔空開槓。

新北市長參選人蘇巧慧：「過去財劃法修正，國民黨和傅崐萁的版本獨厚台北市，卻犧牲了新北市。」

新北市副市長劉和然：「希望我們蘇委員盡快讓行政院版的財劃法的試算表公布。」

新北市長參選人蘇巧慧：「未來我會善用調度資源的能力，在財政考量之下，我們一一來實現。」

新北市長參選人黃國昌：「拿我們增加的財源，拿出來大開她個人的支票，民進黨政府真的不要以為台灣人民是傻子。」

為了2026藍綠白選將，有人做事，有人爭強，建立自身形象，各自都想成為最強。

