昌宣布當全職Youtuber、發個人寫真集！要跟阿北比聲量？

論壇中心／郭芳瑜報導

民眾黨主席黃國昌於29日晚間透過直播向大家開箱他的競選總部，宣布要打造成民眾黨的新北戰情室，並透漏今年12月31日會發布個人寫真集，明年2月卸任立委後轉職成全職Youtuber。政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中指出，黃國昌要選新北市長，但他的對手不是李四川，而是瞄準柯文哲。

黃國昌在直播中自誇，如果大家看了寫真集覺得不錯，他可以印成月曆，應該是不會輸給新北消防局的。吳靜怡表示，有可能從黃國昌開始瘦身的時候，就是在準備要出寫真集，要是它早一個禮拜發行，它絕對拿這本去交換耶誕爛禮物，「拿到禮物打開的畫面，一定很好笑」。

吳靜怡也指出，黃國昌雖然是瞄準新北市長之位，但他不聊政策、不跟新北市民說為什麼要選，反而是在直播中說要發寫真、要跟柯文哲的土城十講一較高下，就好像有「流量的焦慮症」，想盡辦法吸引蔥粉，從這也可看出，黃國昌心目中的對手已經不是李四川，而是把目光放在柯文哲身上，他想讓所有的蔥粉、草粉知道，「我比柯文哲還要重要」。

