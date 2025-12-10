昌拚關鍵少數 要藍讓副市長？最後淪市長工具人？

論壇中心／邱暐琪報導

民眾黨主席黃國昌針對2026地方選戰布局動作頻頻，今（10日）更傳出黃國昌要把自己強打的「四大金釵」當成「嫁妝」，若下一屆新北市議會藍綠席次不過半，民眾黨成為關鍵少數，取得談判權，黃國昌要個副市長都不是問題。對此，民進黨立委王義川在《台灣最前線》中直言，黃國昌若想要拿議員來換副市長大位，恐怕是打錯了算盤。

王義川指出，黃國昌若要安插「四大金釵」投入選舉，等於國民黨要掉四席，但國民黨黨內也是競爭激烈，民眾黨的這幾位就知名度、地方組織而言，基礎實力都不夠堅強，對國民黨的候選人是毫無壓制力，假設新北是國民黨副主席李乾龍宴在操盤的話，黃國昌的這「四大金釵」恐被不放在眼裡。

王義川表示，就算國民黨真的禮讓副市長給黃國昌，未來副市長的行程也是市長說的算，若黃國昌擔任副市長，市長要你從早到晚都去主持市政府的內部的會議，黃國昌就得去，最後市長專跑地方活動，回來再來做會議結論，那這位黃國昌副市長等同是被冷凍。王義川直言，黃國昌若想要拿議員來換副市長大位，恐怕是打錯了算盤。

原文出處：黃國昌卡新北副市長 拚關鍵少數奪談判權？王義川預言：慘淪市長工具人！

