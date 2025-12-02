昌派人馬空降？李有宜退黨爆內鬥 黃國昌：初選機制公開透明公平

黃國昌今回應關於李有宜退黨衍生的內鬥爭議，強調初選機制公平。（鏡報鄒保祥）

先前擔任民眾黨發言人的李有宜日前無預警宣布退黨，被認為是抗議黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸空降該區選議員。對此黃國昌今（2日）回應強調民眾黨的初選機制非常公開透明且公平，不會在公告以前就先搓圓仔湯，沒有人有特權。

李有宜裸退 疑抗議黃國昌主任空降參選

過去曾為國民黨籍的李有宜因違紀參選被撤銷黨籍，隨後加入民眾黨並擔任柯文哲總統競辦發言人，也獲民眾黨提名參選2024新北市三重、蘆洲立委，但沒有當選，後出任民眾黨發言人，計畫參加2026新北市議員選舉。

怎料李有宜突在11月30日「裸退」，辭去發言人職務並退出民眾黨，理由雖是要專注博士班學業，但又語帶保留稱不排除披藍袍參選，被外界解讀她退黨其實是為了抗議黃國昌的服務處主任周曉芸空降該區表態參選。

黃國昌稱民眾黨初選很公平 不會先搓圓仔湯

針對黨內提名爭議，黃國昌今回應表示，民眾黨沒什麼資源，全國沒幾塊看板，民眾黨內願意投入初選的擬參選人願意自掏腰包掛看板幫黨選傳，他們都很歡迎。

黃國昌表示，民眾黨初選機制非常公開透明且公平，就連現任議員都沒有優先權，特定選區在公告期間有人來登記，黨部會有評鑑委員會來進行資格審查，接下來進行開會協調，還說民眾黨跟藍綠不一樣的是，他們不會在公告以前就先搓圓仔湯；若協調不成就會進行全民調，希望選出最強的候選人。

強調沒人有特權 不清楚李有宜情況

黃國昌提到，雖然新北是他的責任區，但他入黨的時候就有跟柯文哲說既有黨部人事安排他不會動，因此黨部主委和各區的主任幹部也都是維持既有團隊。他自己也要準備新北市長的選舉，他在每一區都會自己去找主任請他們做選民服務，但不會用到地方黨部的資源，而這些主任如果要挑戰2026的議員也沒有特權或特殊待遇，都要按照黨內機制和規則參加初選。

對於李有宜退黨傳出的相關爭議，黃國昌表示他不知道，他強調黨內初選的唯一原則就是公平公開競爭，沒有人有特權，沒有哪一區一定是誰優先，他也很感謝每個合作過的夥伴，祝福她早日完成學業。

