民眾黨立委黃國昌，參與國防特別條例機密會議後，將資料帶出會議室，他事後稱是不小心，30秒內就繳回，還認為這應該是會務人員要收回，綠營認為這不是議事人員與國防部問題，批評這是汙衊，並質疑黃國昌參與秘密會議，是為了抄錄採購清單，好自提特別條例。

立法院程序委員會，藍白聯手第八度擋下國防特別條例。

昌稱機密資料會務人員要收回 沈伯洋：要議事人員收回是汙衊

國防特別條例遭藍白第八度在程序委員會擋下。（圖／民視新聞）





立委(國) 賴士葆：「這個年度預算都可以買得到，為什麼要特別預算，我不排除就是一個目的，賴清德要過境美國，把這個當門票。」

立委(民) 郭昱晴：「他們知道如果只要付委審查，該要砍、該要刪、該要斷國防預算，讓我們弱化國防的理由跟嘴臉，在委員會當中被所有群眾看到。」

藍白不只不審，還稱要自提版本，但內容至今沒看到，就這麼巧，黃國昌參與機密會議後，將機密資料夾帶離開，事後宣稱是不小心，30秒內就繳回，綠營立委認為事有蹊蹺。

民進黨立院黨團幹事長 鍾佳濱：「是不是昨天(01/19)，沒有辦法將機密文件攜出，沒辦法去抄錄內容，沒辦法去寫下這些品項，他要的留下來，不要的排除出去，這就是他的目的。」

立委(民) 王義川：「會考的時候，考完考試可不可以把題目帶出來，不用在那邊狡辯，你搞錯就搞錯。」

黃國昌將機密資料帶出會議室，名嘴偕律師赴北檢按鈴提告。（圖／民視新聞）

攜出機密文件遭綠營砲轟，名嘴與律師也赴北檢按鈴，提告黃國昌涉嫌違反國安法，他在直播上卻這樣說。

立委(民眾) 黃國昌(01.19)：「機密會議的時候，會務人員他要收回去，但今天記者問我，我也不想要把責任去推給別人，或怎麼樣。」

立委(民) 沈伯洋：「我覺得說這個是議事人員要收回去，我覺得真的是在汙衊我們議事人員，就他(黃國昌)一離開之後，他的桌上竟然是全空的，表示他把這個(機密資料)帶走了，所以趕快追出去，所以這絕對不是國防部跟議事人員的問題。」

人在現場的沈伯洋，對黃國昌說法無法苟同，由於現行規範，單純攜出機密文件，不構成送紀律處分要件，民進黨團將提案修法。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱：「我們也要求在本星期五的院會當中，要盡快的來處理議事規則的第48條，對於攜出機密文件的行為，應該要連結到罰則，不然就是縱容這些不小心的慣犯，繼續糟蹋繼續破壞我們的國防機密。」

黃國昌將機密文件帶出會議室，讓原本就不太和諧的立法院，氣氛更加緊張。





