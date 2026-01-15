政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌聲稱1.25兆國防預算裡面僅有三千多億元是對美軍購，國防部嚴正駁斥，強調其中的三千多億元預算，其實是在台產製。民進黨立委沈伯洋也強調在台生產製造軍備，可增加更多工作機會，呼籲別汙名化，還酸黃國昌「一定很少來外交國防委員會」，「想成去超商買口香糖」。

一個下午民眾黨主席黃國昌，連續召開三場黨團協商，但一說到關鍵字，敏感神經立即觸發。

民進黨團書記長陳培瑜vs.民眾黨主席黃國昌：「 黃國昌你說對美軍購只需三千億，這也是一個錯假的訊息，你今天坐在這邊所在講的才是錯假訊息，你沒有辦法面對，拿著包包要落荒而逃，我沒有落荒而逃。」

昌稱1.25兆僅花3千億對美軍購，國防部駁斥：數字顛倒過來才對。（圖／民視新聞）與陳培瑜唇槍舌劍，軍購特別條例協商仍舊破局。黃國昌聲稱1.25兆國防特別預算，對美軍購僅有三千多億元台幣，也被國防部打臉並非事實！

民眾黨主席黃國昌：「到目前為止台灣人民所知道，美國國務院已經公告，對美直接採購的金額，到目前為止我們所知道的，是三千億多一點，請問這句話哪裡說錯？」

國防部軍政副部長徐斯儉：「1.25兆裡面(只有)3000億左右，是在台生製，其餘都是向外採購。」

昌稱1.25兆僅花3千億對美軍購，國防部駁斥：數字顛倒過來才對。（圖／行政院Youtube）黃國昌再解釋，他講的三千多億元，是去年美國國務院已經批准軍售總價。但其實仍有些軍購還在洽談，金額並沒有公開，高達1.25兆國防預算，分為三大項，第一種為軍購，透過美國政府，向美商購買，第二種是商購，會先公布招標，接著再公布價格。第三種的在台生產製造，預算約三千多億。除了能創造就業機會，也能提高我國自我防衛能力。

立委（民） 沈伯洋：「他一定很少來國防外交委員會，因為台灣除了商購以外，其實我們大宗最主要的，對美這個採購不是跟軍火商，所以他一定把他想成去超商買口香糖，明明有一堆國內的廠商可以因為這樣起來，整個國防產業起來，增加更多就業機會，結果黃國昌把這些全部污名化。」

國防部下周一將向立院國防外交委員會，秘密會議報告，但可以確定的是，面對中國侵擾力道加強，台灣增強國防實力勢在必行。

