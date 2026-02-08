昌跑淡水掃街拉抬民調 蘇赴新店深藍選區拜年

民眾黨參選人黃國昌周末都頂著寒風，前往掃街拜票。（圖／東森新聞）





國民黨新北市長誰來參選還沒有進度，民進黨參選人蘇巧慧和民眾黨參選人黃國昌已經先起跑，周末都頂著寒風，前往掃街拜票，爭取攤商和民眾支持。蘇巧慧踏進選民結構偏藍的新店市場拔樁，黃國昌則來到淡水老街拜年，黃國昌表示，他正在等跟國民黨提名的參選人，共同討論政見願景。

寒流來襲，民眾黨主席黃國昌周末一早還是來到淡水河岸邊撿垃圾，再走到老街拜年，就盼被說冷冷的支持度可以熱一點，還有日前掃街被攤商嗆聲沒提出具體政見，這類狀況能少一點。民眾黨主席黃國昌：「其實我非常期待，能夠有一個公開的機會，跟民主進步黨所派出來的，蘇巧慧委員也好，或者是中國國民黨接下來，要提名的市長候選人也好，大家針對有關新北市的財政，以及這些錢到底要怎麼花。」

但這些機會都得看國民黨接下來的動向，參選新北市長呼聲很高的台北市副市長李四川，傳出農曆年前就可能辭去職務爭取提名，不過與新北市副市長劉和然協調還沒有進度。

民眾黨主席黃國昌：「尊重川伯他自己的規劃，我在等待跟中國國民黨，進行第一個階段，我們共同的政見願景，針對共同政見願景，有一個基本的共識。」

而不等藍白怎麼合，民進黨早已定於一尊，同一天蘇巧慧正踏入被視為偏藍選區的新店市場掃街，支持者反應很熱絡。民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「進步的新北應該是彩色的，所以不會有什麼深藍深綠，就是看候選人，認不認真努不努力。」

拔樁之虞，更有餘裕用政策一較高下。民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「從幫長輩換假牙，到升級敬老卡，都是民眾最想知道，最想聽到的訊息，未來我們也會持續，提出更多的政見，尤其是產業政策。」

藍白出線，都還混沌不明的時候，蘇巧慧的選戰步調，越是游刃有餘，越讓焦慮的藍營基層，匆匆忙忙。

