「昌金釵團」成嫁妝 週刊爆黃國昌卡位新北副市長

2026年地方選戰倒數不到一年，民眾黨主席黃國昌布局新北市挑戰多，知情人士透露，黃國昌要把新北議員提名牢牢握住當「嫁妝」，一旦下一屆新北市議會「藍綠不過半」，民眾黨便可待價而沽，說不定還可以當一個副市長，對此消息，民眾黨批評是不實傳聞。

黃國昌日前表示，今天是「五大金釵」。（圖／翻攝自民眾之聲 YT）

民眾黨主席黃國昌（2025.11.30）：「四大金釵，今天是『五大金釵』。」

辦活動合體自家辦公室主任，還要支持者認清「五大金釵」標籤，黃國昌除了進攻新北市長大位，更喊出要在議會成立黨團。

民眾黨立委黃國昌（2024.7.30）：「我如果沒有給台灣民眾黨，在新北市有一個，新北市議會的黨團，有一個漂亮的黨團，我負荊請罪。」

知情人士稱，黃國昌要把新北議員提名牢牢握住當「嫁妝」，力推自己的「金釵團」。

根據週刊透露，知情人士稱，黃國昌要把新北議員提名牢牢握住當「嫁妝」，力推自己的「金釵團」，包含板橋林子宇、三蘆周曉芸、汐止陳語捷、中和陳怡君，找聽話的人「選上」，若下屆新北市議會「藍綠不過半」，民眾黨便可待價而沽，「那他要個副市長都不是問題」。

民進黨新北議員卓冠廷：「如果把這個做人情給國民黨，換到一個副市長當作嫁妝，我真的覺得丟臉至極，一個本來要選總統的人，現在居然要去求來當一個副市長，代表他非常非常的焦慮，第二可能性黃國昌的人緣差到，大家連他的後路都把他斬掉。」

卓冠廷分析，可能黃國昌的人緣差到，大家連他的後路都斬掉。

民眾黨新北議員陳世軒：「各政黨在議會裡的席次，也並不是靠這樣放話人士的想像力來指定的。」

但消息恐怕也非空穴來風，據了解新北市議會64席現任市議員中，國民黨占了30席，沒有過半，過去與無黨和民眾黨合作，摘下議長、副議長寶座，但未來包含板橋周勝考、泰山宋明宗退休交棒，加上綠營張志豪來勢洶洶，藍營能否保住正副議長大位出現變數。

黃國昌力推「金釵策略」，陸續掛上聯名看板、鞏固勢力。

國民黨新北議員黃心華：「（藍白）雙方之前都有釋出過，聯合政府這樣的風向，黃國昌最近的一些策略跟布局，所以有脈絡可循。」

而黃國昌力推「金釵策略」，陸續掛上聯名看板、鞏固勢力，但同選區民眾黨仍有其他選將，資源不對等情況是否釀黨內風暴 ，似乎還有不少未爆彈。

