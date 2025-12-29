明上半年先訪北京再訪美！鄭麗文：若見到習近平有重大戰略意義

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前受訪時提到計劃於明年上半年訪中，並期望能有「鄭習會」。鄭麗文今（29日）上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時再指，預計明年上半年出訪中國、美國，「以北京為優先，再去美國是比較合理的安排」，因為全世界都高度關注，兩岸是否能如同10年前馬政府執政時期的「九二共識」，依舊是以兩岸對話、破冰的政治基礎，「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」。

針對「鄭習會」何時登場，鄭麗文說，現在不確定是否在3月」，但她也坦言，自己剛上任後就想過要何時出訪，原則上就是上半年，因為下半年就要選舉，國民黨人力有限。鄭麗文也指出，目前會以北京為優先，兩岸是否能像10年前前總統馬英九八年執政跟九二共識還能否為兩岸對話、破冰的政治基礎，「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」。

廣告 廣告

至於何時訪美，鄭麗文則表示，美方釋出的邀請就是她最好每個月都去一次，但不可能，美國太遠了，時間很有限，希望去一次就把該走的地方走完，包括東岸、西岸、南邊都走一下。她也舉例，像是紐約很多大學、智庫都邀請自己到訪，所以訪美至少要兩個禮拜，AIT也密切與駐美代表秦日新有很密切的聯繫。

更多三立新聞網報導

中共軍演打臉蔣萬安和平幻想！吳靜怡揭藍致命破口：握手沒用

批藍白敵我不分搞內鬥！媒體人嗆精神錯亂：鬧劇還要演多久？

盼2026上半年訪中！明居正怒「相信習近平太荒唐」 鄭麗文竟回嗆一句

賴清德：願去立院國政報告 但一問一答已違憲

