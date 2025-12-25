明上班就能開了！國1中豐交流道上午6時通車 「青埔往來泰山省10分鐘」

記者李育道／台北報導

中豐交流道完工明(26)上午6時正式通車。（圖／高公局提供）

國道1號中豐交流道25日舉行通車典禮，由行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱及桃園市長張善政共同主持。交流道將於12月26日上午6時正式開放通車，未來青埔地區往返泰山轉接道，行車時間可望縮短約10分鐘，同時分流內壢與中壢交流道車流，改善長期壅塞情況。

卓榮泰表示，桃園在「桃竹苗大矽谷計畫」、航空城、第三航廈及A21轉運站等重大開發中扮演關鍵角色，交通建設與產業發展密不可分。中豐交流道提前完工，不僅有助串聯桃園整體交通路網，也可有效紓解周邊車潮，讓民眾能提前6個月享受通車效益。他並感謝地方政府與居民的配合，讓工程順利推進。

未來青埔地區往返泰山轉接道，行車時間可望縮短約10分鐘，同時分流內壢與中壢交流道車流，改善長期壅塞情況。（圖／高公局提供）

交通部長陳世凱指出，桃園人口持續成長，交通需求快速增加，中央近年在桃園投入超過千億元進行國道建設，軌道路網也將陸續推動。中豐交流道提前通車，是中央與地方協作、立委支持與工程團隊努力的成果；未來交流道南側規劃，交通部也將持續與市府合作推進。

交通部長陳世凱表示未來交流道南側規劃，交通部也將持續與市府合作推進。（圖／高公局提供）

高速公路局說明，中豐交流道位於內壢與中壢交流道之間，定位為專供五楊高架「南出、北入」使用的分流交流道，並同步辦理國道1號平面主線拓寬改善工程，以降低主線與五楊高架交織回堵情況、提升通行效率。目前交流道及主線拓寬工程均已完成，將自12月26日上午6時起正式開放使用。

