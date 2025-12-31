明上路！急診、家醫禁高風險醫美手術 醫師公會駁：國際多採資格認證

衛福部修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」預計於今天公告，明年元旦施行。家庭醫學科、急診醫學科排除在大外科範圍外，這些專科醫師將無法執行特定醫美風險手術。中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國對此表示，國際上對醫美管理多採「資格認證」方式，而非以專科別作為區分標準。

家庭醫學科、急診醫學科排除在大外科範圍外，這些專科醫師將無法執行特定醫美風險手術。 （示意圖／Pixabay）

陳相國強調，資格認證比單純用專科別來限制更為合理，專科是一種專業榮譽，但能否執行某項醫療行為，應回到是否具備足夠的訓練與能力。他指出，南韓、日本、新加坡等國家在醫美管理上多採取資格認證制度，醫師只要完成訓練並取得資格，即可執行相關醫美項目，不該用專科別限制。

一名不具名醫美專家則讚許衛福部堅守底線，他表示現有制度規定明確，不管是哪一科，只要被認定為外科，就需接受完整的外科訓練計畫。該專家指出，我國各專科皆有明確專科醫師訓練計畫書，外科相關專科清楚規範手術時數、訓練內容與臨床經驗，這是長年建立的制度，不容破壞，也才能夠確保民眾手術安全。

經過四次協商無果，衛福部長石崇良認為家醫、急診仍不可納入大外科。（圖／中天新聞）

台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋表示，尊重衛福部決定與考量評估。她透露，上周五醫師公會全聯會召開會議時，希望不要如此嚴格，但皮膚科醫學會代表清楚表態，為了民眾安全，支持新制，另可提供相關醫師訓練。

陳相國進一步說明，衛福部應建立一套明確的訓練時數及認證制度,醫師只要完成一定時數訓練，取得認證資格，就可執行相關醫美手術。他認為這種做法比專科別限制更能確保醫療品質，同時也符合國際趨勢。

