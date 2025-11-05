明中午起解除活豬運輸 7日拍賣屠宰解禁

台中的養豬場爆發非洲豬瘟確診，中央疫情應變中心啟動豬隻禁運、禁宰，並且禁止廚餘養豬等動作，並且啟動3階段、每階段5天的防疫措施，考量沒有新增個案，病毒只在案例場出現，5日宣布，禁運禁宰令2階段解封，6日中午12時開始恢復活豬運載；7日0時恢復拍賣屠宰，以及屠體運輸，但仍持續禁止廚餘養豬。

農業部長陳駿季說明，「分2階段的一個解禁，最主要目標、目的就是，由於豬隻要從豬場到批發市場，那各地的豬隻先做準備，先到相關的豬場去做這些豬的一個卸載，再直接到批發市場。」

由於此次非洲豬瘟疫情，初步判斷與廚餘未確實蒸煮有關。

何時重啟廚餘養豬？應變中心強調，必須要達成查核要落實、監控即時，以及法令完備的3大前提，才會考慮解禁。

農業部防檢署組長林念農解釋，「蒸煮的一個監測要能夠即時回報，能夠立即了解該場是否有依規定來落實執行，這部分就要配合一個立即偵測的一個系統。」

這段期間，像是新北市就加強肉品市場、屠宰場的清消，為解禁做好準備。應變中心表示，解禁後相關防疫作為不會間斷，包括落實生物安全、管制人車出入、健康紀錄與清消，未來如果有異常死亡豬隻，或者出現疑似病徵，會要求及時主動通報；也會持續要求肉品市場、屠宰場、運輸車等落實清消。

陳駿季指出，「一定要再一次的去確認，我們全國可疑、可能的這些病毒的入侵，我們有做更好的一個防範，我們才會去提出申請。」

中央災害應變中心表示，雖然3階段非洲豬瘟清零目標已達成，但防疫工作仍將持續到年底，以確保疫情不再復發。目前也不會在3個月後立即貿然向世界動物衛生組織申請非疫國資格。





