明令藍白合不容破壞 鄭麗文：惡意破壞就黨紀處分

國民黨主席鄭麗文準備鶯歌的台灣藍鵲彩瓷圓盤給黃國昌，代表能藍白共行、台灣必贏、 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19日）舉行藍白主席會談後，確定2026、2028大選要「藍白合」的方向。鄭麗文也表明，希望國民黨上下都要做好心理準備。至於若未來有人破壞藍白合？鄭麗文回應，非要祭出黨紀的，譬如：惡意破壞或願賭不服輸，自己不是最佳的候選人，又非要不惜破局都要參選到底，兩黨都有各自的黨章與黨紀，該怎麼辦就怎麼辦。

對於未來的選舉合作。鄭麗文表示，這次民主政治的里程碑能帶給台灣人民重大的意義在於，不希望地方自治的民主選舉過程中，因為鷸蚌相爭，導致劣幣驅逐良幣；希望能選賢與能、為國舉才。在地方自治、地方政府的選舉上，能讓最好的團隊、最強的人選、最符合人民期待的候選人順利的產生與當選。不只讓最強的人當選，更希望「一加一大於二」。

媒體問及，假設破壞合作的是黨內人士，是否會有相應的黨紀處分？鄭麗文回應，就是誠意，就是對於大局的體認，大家都應該要有共同的深刻體認，這是台灣人民的期待、國家社會的處境，他們必須放下小我。她一開始就強調，每個有意爭取的，展現自己最大的努力、凸顯自己最大的強項跟優勢，君子之爭，希望自己能夠成為那個最強的人選，但如果一旦那個最強的人選不是自己時，也能夠放下小我，為了大局共同團結、共同努力，這就是他們今天需要的心理建設和民主風度。

「感覺我們的媒體，今天聽了很多正面的話，想要聽聽先禮後兵，後面是不是有什麼殺招或絕招。」鄭麗文接著說，兩黨都有各自的黨章與黨紀，就回到各黨規定，怎麼樣的言行違反自己政黨裡頭的規範，該怎麼辦就怎麼辦。

鄭麗文強調，如果大家有正確的態度和心理建設，共同為了大局全力以赴，並且接受公平、公開遊戲規則的結果，且過程極盡所有應有的溝通、努力，讓可能的誤會、摩擦、矛盾跟衝突盡量降到最低，他們希望過程一切順利圓滿，必要時就依據各黨自己的家規處理。

