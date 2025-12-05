明低溫探12度！下週東北季風增強「回歸濕冷」 這天又有強冷空氣南下

生活中心／許智超報導

明日清晨因輻射冷卻，西半部部分平地的最低氣溫仍可降至12度。（示意圖／資料照）

今（5）日持續受東北季風影響，清晨平地最低氣溫出現在新竹關西11.3度，明日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大。對此，氣象專家吳德榮提醒，下週一東北季風再度增強、氣溫略降，屆時迎風面北部、東半部將有局部短暫降雨，且下週末（13、14日）前後將有強冷空氣南下影響台灣，但確切時間點仍有待觀察。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中說明，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北偏涼、南舒適，早晚因「輻射冷卻」仍偏冷，應注意保暖。各地區氣溫為：北部15至22度、中部12至26度、南部12至27度、東部13至24度。

吳德榮表示，明日清晨因輻射冷卻，西半部少部分平地的最低氣溫仍可降至12度左右，白天起東北季風減弱、氣溫漸回升，北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；週日氣溫續回升，西半部大致晴朗，東半部偶有有局部短暫降雨的機率。



吳德榮指出，下週一東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率；下週二起東北季風逐日減弱，迎風面降雨範圍縮小、機率降低，氣溫略升；下週三、四西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮說，據最新歐洲模式模擬顯示，大約下週末（13、14日）前後有強冷空氣南下，不過他強調，因科學的極限，各國模式模擬的強度不一，南下的時間亦很分歧，仍需持續觀察調整。此外，明後天菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率，下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

