明低溫探12度！本週「這天」起逐漸回暖 下週再變天

吳德榮指出，明日清晨中部以北平地的最低氣溫，仍可降至12度左右。示意圖／鏡週刊

冷空氣來襲！氣象專家吳德榮在《洩天機教室》中指出，今（4）日白天觀測資料顯示，降水回波大多在東側海上，東半部有局部零星降雨。根據昨（3）日20時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（5日）兩天水氣減少，北部轉多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率。

明凌晨低溫探12度！週末東北季風減弱

吳德榮表示，今、明兩天北台偏冷，其他地區白天舒適、早晚因輻射冷卻加成亦偏冷；明日清晨中部以北平地的最低氣溫，仍可降至12度左右，應注意保暖。今日各地區氣溫為北部13度至20度、中部13度至26度、南部15度至28度、東部14度至26度。

吳德榮接著說，最新模式模擬顯示，週六（6日）、週日（7日）東北季風減弱、水氣減少，迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率；週六清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升。下週一（8日）東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二（9日）季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。下週三（10日）迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率，西半部多雲時晴。

下週六冷空氣再襲！強度有望接近大陸冷氣團

另外，臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下週三轉為高壓迴流偏東風環境，並持續至下週五（12日），期間各地大致為晴到多雲天氣。白天氣溫皆偏暖，由北至南高溫約25度至30度，不過西半部持續有輻射冷卻影響，各地日夜溫差仍大。

下週六（13日）東北季風再次增強南下，有微弱鋒面快速空過，中北部、東部轉陰有短暫陣雨天氣，且氣溫會明顯下降，其餘地區為多雲。下週日有中高層雲系通過，各地為多雲到陰天氣，嘉義以北及東部都有短暫陣雨機會，南部降雨機會較低。

天氣風險表示，本波冷空氣強度較強，不過通過時間快，下週六各地氣溫會明顯下降，平地低溫約15度至17度，空曠處及近山區有10度至13度機會，強度雖有可能接近大陸冷氣團等級，但是機率較低，不過預報仍有調整空間，請持續追蹤。

受輻射冷卻影響，台灣近日清晨氣溫較低。圖／翻攝自林老師氣象站

今日凌晨玉山攝氏零下4.0度 輻射冷卻效應發酵

另外，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中發布貼文，表示今日持續受到東北季風挾冷空氣南下影響，各地氣溫明顯轉涼；加上環境水氣逐漸減少，輻射冷卻效應發酵，局部沿海空曠地區降溫更加顯著，尤其是在清晨階段。

林得恩指出，統計截至今日凌晨4時，高山最低溫出現在南投信義的玉山攝氏零下4.0度；離、外島平地最低溫出現在連江南竿的攝氏12.2度，連江東引的攝氏12.5度次之；本島平地最低溫出現在雲林古坑的攝氏12.6度，新北石碇的攝氏13.3度緊追在後。

今日白天北部、宜花地區的高溫起不來，預估也只有攝氏18至21度之間，而中南部及臺東地區的高溫則略降至攝氏24至26度左右。不只日夜溫差明顯、南北溫差也會增大，早出晚歸及南來北往的朋友應加強注意氣溫變化，外出活動適時增添衣物，防杜受涼。

什麼是輻射冷卻？氣象專家解答了

林得恩進一步解釋，輻射冷卻效應是指地表向大氣或外太空以「紅外線長波輻射」方式散失能量，而使得地表溫度降低的現象。在夜間，當太陽不再供應短波輻射，地表的熱量持續被向外輻射掉，環境溫度就會下降，這個過程就叫做「輻射冷卻」。通常遇到以下幾種情形，輻射冷卻效應會更加明顯，也就是降溫會更加顯著。

1.天空無雲：長波輻射可直接向外太空散逸，地表降溫最多。

2.空氣乾燥、環境水氣少：空氣中的水蒸氣也是一種溫室氣體，能吸收並重新輻射熱能，阻止地表快速冷卻。

3.風速弱：風速較弱的環境屬於穩定大氣，冷空氣積在地面附近，不容易被混合帶走。

4.夜長時刻：夜晚較常會使得輻射散熱作用時間更久，例如冬季。

5.地表熱容量小：舉例來說在大範圍的沙地或草地，散熱快、降溫快，轉為涼冷感受最為顯著。



