明入夜後變天！「北東濕到週五」降雨熱區出爐 下週又有東北季風接力

氣象署表示，明天（24日）迎風面水氣會逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區有局部短暫雨。（示意圖／劉耿豪攝）

今天（23日）各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、東半部地區及大臺北山區有零星短暫雨。氣象署表示，明天（24日）迎風面水氣會逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區有局部短暫雨、花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，晚上開始東北季風增強，桃竹苗也有局部短暫雨。

氣象署指出，週二（25日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；其中，週二東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週三至週五（26日至28日）桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署說明，週六（29日）東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升；各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。下週日（30日）東北季風再增強並影響，各地早晚稍涼；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。下週一至下週三（12月1日至3日）基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣溫方面，週二至週五臺灣中部以北、東北部及金門、馬祖低溫14～16度，南部、花東及澎湖17～19度；高溫部分，北部及宜花21～24度，中南部及臺東25～28度，澎湖、金門20～23度，馬祖15～19度。下週末臺灣中部以北、東北部及金門、馬祖低溫約14～17度，南部、花東及澎湖18～20度。

（圖／氣象署）

