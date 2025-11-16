明全台大降溫 鄭明典曬1圖：冷空氣直接輸送來台
入秋最強冷空氣明（17）日殺到，全台氣溫驟降至16度左右，中南部高溫也只剩20度，前中央氣象局長鄭明典在臉書貼出1張「北極上空投影」圖，指北極上方極冷的空氣分散成五5個支線，看起來就像觸鬚一樣，其中一支正將冷空氣輸送到台灣附近，日本北方感受也會很明顯，民眾若有出國安排需特別注意。
鄭明典今日在臉書分享「北極上空投影」圖，指這是從北極上空往下看的樣子，極區上方極冷的空氣，分為5個分支往外突出，就像是5支觸鬚一樣，其中1支正把冷空氣往南輸送，進一步影響到台灣附近的槽線。
鄭明典解釋，冷空氣分支多，代表尺度稍微偏小，目前觀測往東移動的趨勢會比較明顯，代表這波冷空氣影響日本北方的程度會更為顯著，民眾若要出國前往日本，需特別注意保暖。
氣象粉專「天氣風險」說，這波冷空氣是入秋以來最強，周三（19日）入夜後強度來到最巔峰，北部、東北部低溫剩15、16度，中南部低溫也在16至18度；周四（20日）後冷空氣開始減弱，約以每天1度的速度逐漸回升。
「天氣風險」提醒，這波空氣不只冷，水氣也偏多，北部、東北部至周四為止維持陰雨的天氣，中南部雖然能夠保持晴時多雲的天氣，但日夜溫差相對來說也較大，提醒民眾注意保暖。
最猛冷空氣明殺到！周二濕冷斷崖式掉至14°C 北台一路冷到周四
【記者黃泓哲／台北報導】最強冷空氣明（17）日就要南下，中央氣象署與氣象專家都示警，北部、東北部將率先變天，從一早開始轉為陰雨、氣溫一路往下掉。氣象風險公司分析師廖于霆指出，周二（11月18日）是這波冷空氣最猛的一天，北台與東半部濕冷到不行，部分空曠地區甚至可能低於14度是最明顯的一次降溫。中南部雖仍維持晴到多雲，但早晚溫差相當大。壹蘋新聞網 ・ 7 小時前
冷空氣襲台！台灣卻「只達冷氣團邊緣」鄭明典揭1原因
生活中心／綜合報導近年來台灣冬天越來越短，且經常「今天超冷、明天超熱」，氣候相當極端，不少民眾也逐漸減少購買冬天的衣服，眼看已經11月中旬，但天氣仍舊偏暖，對不少人來說幾乎還沒有冬天的感覺。對此，前中央氣象局長鄭明典指出，「真的和全球暖化有關」，透露下週將有一波冷空氣南下，但因為海溫還是明顯偏高，所以台灣的感受只到「大陸冷氣團邊緣」，冷空氣通過以後，氣溫還是會相對明顯的回升。民視 ・ 1 天前
週一迎入冬首波冷氣團 全台最低溫恐下探13度
生活中心／綜合報導今天（16）艷陽高照，好天氣週一就會變調。最強冷空氣南下，挑戰入冬以來首波冷氣團，全台大降溫，周一入夜後，北部、東北部有感變冷，週二週三低溫下探15度，甚至沿海及空曠地區可能到13度，就連南部地區，低溫也只剩17度左右。民視 ・ 5 小時前
北極冷空氣南送台灣？小心斷崖式降溫 鄭明典示警了
北極冷空氣南送台灣？小心斷崖式降溫 鄭明典示警了EBC東森新聞 ・ 6 小時前
最強冷空氣「挑戰首波冷氣團」！明全台大降溫這天剩12度 濕→乾時程曝
中央氣象署指出，今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
強力東北季風報到！週二起明顯轉涼 週四都會區恐下探至「15度」
中央氣象署預測，明（17）天起東北季風再度增強，約在週二、週三整天以及週四清晨將明顯轉涼。氣象署預報員張承傳表示，雖然近期觀察到冷空氣強度略有減弱，但整體仍以較強的東北季風等級為主，週四清晨都會區低溫台視新聞網 ・ 12 小時前
吳德榮：下週入秋最強冷空氣南下 北部低溫探13度
（中央社記者黃巧雯台北15日電）氣象專家吳德榮表示，今、明天各地晴朗舒適，17日入秋以來最強冷空氣南下，18日、19日北台溼涼微冷，19日、20日清晨苗栗以北平地氣溫有機會下探13度。中央社 ・ 1 天前
北極冷空氣「長出5支觸鬚」 鄭明典：冷空氣直送來台
入秋最強冷空氣將於17日抵達台灣，前中央氣象局長鄭明典在臉書分享「北極上空投影」圖，揭示此波寒流形成原因及影響範圍，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 9 小時前
大衣出動！下週恐連三日溼冷 氣象署：台北低溫下探16 度
[Newtalk新聞] 氣象署今(15)日表示，未來一週天氣起伏明顯，週末(16-17)日水氣略增後，週一至週三(18-20)日東北季風大幅增強，北部與東半部將迎來此波降雨高峰，氣溫同步大幅下滑，北台灣最低溫可能降至16℃。氣象署指出，週一、週二(18-19)為雨勢最明顯時段，東半部及北部山區有局部大雨機會，提醒民眾留意保暖並備妥雨具。週四至週六(21-22)日東北季風減弱後，天氣才會逐漸回穩。 氣象署分析未來一週降雨趨勢，週日(16)日水氣稍增，主要降雨集中在迎風面北部及東半部地區。緊接著，週一至週三(18-20)受東北季風增強影響，迎風面降雨趨勢顯著，尤其在週一、週二(18-19)這兩天，北部及東半部降雨最為明顯，可能有局部大雨出現。到了週四至週六(21-22)，雖然東北季風仍持續影響，但水氣將會逐漸減少，降雨範圍將縮小。氣象署指出，馬祖、金門、澎湖地區在這段期間大致維持多雲到晴的天氣型態，僅週一至週三(18-20)金門、澎湖有短暫陣雨的機會，週一(18)日馬祖有局部短暫陣雨。 在溫度趨勢方面，氣象署說明，下週溫度起伏相當劇烈，特別是在北部地區。週日(16)日各地高溫普遍仍可達 2新頭殼 ・ 1 天前
為何「東北季風」又濕又冷？專家揭關鍵原因
[Newtalk新聞] 明(17)天起又將有一波東北季風南下，全台都會有感降溫，台灣的天氣變化，與季風息息相關，對此，氣象粉專《林老師氣象站》指出，在冬季時，高壓在寒冷的亞洲大陸上發展，當冷空氣經過東海吹到台灣附近時，風向往往轉向成東北風，形成我們所熟知的「東北季風」，若在經過海面路徑過程中，有吸收到較多的水氣，就會讓迎風面北部、東半部天氣濕涼有感。 《林老師氣象站》指出，季風的形成，主要是因為海洋和大陸的比熱不同。在冬季時，高壓在寒冷的亞洲大陸上發展，當寒冷而乾燥的空氣自亞洲大陸吹出後，因地球自轉的偏向力，使得風在向南流動的同時，朝運動方向偏右前進，亦緩慢地以順時鐘方向旋轉，最後，當冷空氣經過東海吹到台灣附近時，風向往往轉向成東北風，形成我們所熟知的「東北季風」。 另外，在冷空氣抵達台灣之前，若在經過海面路徑過程中，有吸收到較多的水氣時，台灣北部及東北部就經常會出現陰雨綿綿的天氣，就好像本週的天氣一樣，是由東北季風主宰影響，高溼、涼冷有感；甚至，還有機會提升至接近大陸冷氣團的強度等級。 在冬季時，由於地面接收到的太陽熱量少於往宇宙空間輻射散失的熱量，因此大陸迅速冷卻，形成冷高氣壓；而新頭殼 ・ 8 小時前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度
別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前