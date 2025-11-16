明全台大降溫 鄭明典曬1圖：冷空氣直接輸送來台

入秋最強冷空氣明（17）日殺到，全台氣溫驟降至16度左右，中南部高溫也只剩20度，前中央氣象局長鄭明典在臉書貼出1張「北極上空投影」圖，指北極上方極冷的空氣分散成五5個支線，看起來就像觸鬚一樣，其中一支正將冷空氣輸送到台灣附近，日本北方感受也會很明顯，民眾若有出國安排需特別注意。

鄭明典今日在臉書分享「北極上空投影」圖，指這是從北極上空往下看的樣子，極區上方極冷的空氣，分為5個分支往外突出，就像是5支觸鬚一樣，其中1支正把冷空氣往南輸送，進一步影響到台灣附近的槽線。

鄭明典解釋，冷空氣分支多，代表尺度稍微偏小，目前觀測往東移動的趨勢會比較明顯，代表這波冷空氣影響日本北方的程度會更為顯著，民眾若要出國前往日本，需特別注意保暖。

氣象粉專「天氣風險」說，這波冷空氣是入秋以來最強，周三（19日）入夜後強度來到最巔峰，北部、東北部低溫剩15、16度，中南部低溫也在16至18度；周四（20日）後冷空氣開始減弱，約以每天1度的速度逐漸回升。

「天氣風險」提醒，這波空氣不只冷，水氣也偏多，北部、東北部至周四為止維持陰雨的天氣，中南部雖然能夠保持晴時多雲的天氣，但日夜溫差相對來說也較大，提醒民眾注意保暖。

