明再擋國防特別條例？民眾黨堅持總統先赴立院國情報告

台灣民眾黨主席黃國昌(右)、立委張啟楷(左)。(記者羅沛德攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕面對中國解放軍東部戰區今突宣布在我國周邊實施針對性軍事演習，立法院迄今仍未將明年度中央政府總預算案付委審查創下最晚紀錄，攸關國防安全的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」也四度遭藍白聯手阻擋。民眾黨主席黃國昌今日稱，民眾黨的立場就是請賴總統履行承諾赴立院進行國情報告。

黃國昌受訪時表示，有關於軍購特別條例，民眾黨的立場非常清楚，請賴清德履行承諾，總統大選時怎麼承諾就怎麼做。為什麼要求總統到立法院進行報告，因為這個特別條例僅2張A4紙就要1.25兆元，立法院如果就這樣放行，是對不起台灣人民，要買什麼東西不知道，什麼時候交貨不知道，怎麼有這麼荒謬的事情。

「民進黨政府的國防政策到底是要買到武器，還是付錢就好？」黃國昌質疑，我國對美軍購7000億元，東西沒拿到，民進黨政府似乎不緊張，7000億付了，東西在哪裡？更誇張的是賴清德為了掩飾自己的獨裁行徑，恫嚇台灣人民稱「2027年中共武統、做好武統準備」。

黃國昌怒斥，既然情況如此危急，2030年才要交貨的戰機，到底要怎麼保障台灣安全，是把人民當凱子嗎？而不同意就是中共同路人，民進黨到底鬧夠了沒有，若這次付1.25兆，請問東西什麼時候要拿到，2050年嗎？

「請教一下民進黨政府、賴清德總統，你是真的要買到武器，還是付了錢就好？」黃國昌重申，請賴總統說清楚、講明白，到立法院來說清楚、講明白。台灣人已經付了7000億，付了7000億沒有拿到東西，現在是付了錢台灣就安全，還是要拿到武器，才能夠強化台灣的國防。

黃國昌批評，一個獨裁又無能的政府，可以無恥到不斷使用相同的話術，藉由大內宣恐嚇台灣人民，台灣人民有志氣、有勇氣對抗中共的文攻武嚇，也有志氣跟勇氣對抗綠共的專制獨裁，這就是民眾黨的立場。

另，針對媒體追問，藍白在程序委員會四度阻擋軍購特別條例，美方是否有施壓民眾黨？黃國昌強調，從特別條例送至立法院到今天為止，美國政府包括美國在台協會(AIT)沒有任何一個人找他講過任何一句話，美國沒有任何一位官員跟他接觸，他也沒有授權任何人接到任何指示。

