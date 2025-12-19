明冬至變天轉雨！「連2波冷空氣南下」凍到年底 平地低溫下探13度

生活中心／林昀萱報導

把握今日好天氣，明起變天轉濕涼。（示意圖／資料照）

中央氣象署指出，今（20）日南方雲系北移，臺灣南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫陣雨。明日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大臺北、東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今日中高雲正逐漸通過，北部平地先好轉，各山區、東半部及中南部平地仍有局部雨、機率下午起亦逐漸降低；各地白天舒適、早晚略偏涼。北部17至26度；中部18至26度；南部18至25度；東部17至25度。

今晨4時紅外線雲圖顯示，中高雲正逐漸通過(左)。雷達回波合成圖顯示，伴隨降水回波(中)。累積雨量圖顯示，各山區、東半部及中南部平地有局部雨(右)。

最新模式模擬顯示，明起東北季風等級的冷空氣南下，台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可降至13度，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉濕涼。下週一（22日）季風漸轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；中南部受輕微影響、晴朗穩定。下週二季風減弱，各地晴朗、氣溫回升

最新模式模擬顯示，下週三至週五（24至26日）另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬比前波稍強1度，仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉濕涼微冷，中南部雲量略增、氣溫略降。

