明冬至變天！北東濕涼 平安夜鋒面南下「全台轉陰雨」
今（20日）南方雲系持續影響，各地雲量偏多，天氣風險分析師廖于霆指出，明（21日）是冬至，北部、東北部氣溫略降，平安夜（24日）將有另一波鋒面水氣南下。
天氣風險公司分析師廖于霆在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天全台各地受南方水氣通過影響，都有短暫陣雨發生機會，中南部清晨到上午出現冬季少見的降雨狀況，雨勢不大，會持續下到入夜。氣溫表現方面，各地白天高溫都可以來到24到26度，感受上較舒適，早晚低溫則在18度到19度左右，感受稍偏涼。廖于霆說明，因風場是吹偏東風，沒有明顯冷空氣影響。
廖于霆表示，今天晚上華南水氣通過後，中南部天氣將轉晴，但北部、東北部地區受新一波東北季風增強影響，又會轉為陰陣雨的天氣型態。週日北部、東北部容易下雨，中南部及東南部天氣不錯，陽光可望露臉，中南部高溫可望回升到26到28度，北部、東北部全天只有18到19度，感受濕涼。
廖于霆指出，這波東北季風將持續到下週一，期間北部、東北部維持濕冷，中南部及東南部天氣不錯。廖于霆說明，下週二短暫轉東南風，各地轉晴，白天高溫將回升到24到28度。
廖于霆提醒，下週三另一波鋒面水氣南下，全台將轉為多雲時陰陣雨天氣，下週四行憲紀念日當天，中部以北平地低溫下探14到15度。
