明冬至4生肖用「5方法」閃衰運 曬太陽10分鐘吸正能量

記者高珞曦／綜合報導

今年24節氣的「冬至」將於國曆12月21日到來，命理專家高宏寓指出，冬至是節氣中陰降陽升的分界點，冬至過後陽氣回升，4生肖因在丙午馬年沖犯太歲，可在這陰陽轉換之際，透過5件事提升好運。

冬至將到，命理專家高宏寓建議丙午馬年衝犯太歲的生肖馬、鼠、牛、兔可用5方法增加好運。（示意圖／取自pixabay）

命理專家高宏寓表示，今年（乙巳蛇年）農曆11月初二為冬至，這天也是少見的「天赦日」，古代視冬至為「新年」，因此在丙午馬年（2026年）沖犯太歲的4生肖，包含生肖馬（值太歲）、生肖鼠（正沖太歲）、生肖牛（害太歲）、生肖兔（破太歲），可開始準備安太歲、點光明燈、安斗或祭改補運等，讓新的1年有個好開始。

今年冬至可在「貴人桃花位」東南方位擺放玫瑰、紫桔梗或紅百合等鮮花增進人際關係。（示意圖／非當事花種／取自pixabay）

不過現在距離丙午馬年的農曆春節（2026年2月17日）尚有一段時間，希望透過風水增加人際、桃花方面運勢的族群，可先按乙巳蛇年的「貴人桃花位」即東南方擺放鮮花，丙午馬年則是正北方，鮮花可選紫桔梗、紅百合、珊瑚礁玫瑰等，也可在自己身上或臥房適量噴灑香氛精油、香水。但要注意少放仿真花或乾燥花，更要注意環境整潔，別亂丟東西或堆積灰塵，小心導致自己陷入虛情假意。

同時，也可藉由淨化磁場的方式提升狀態，其一可在中午時分曬太陽約10分鐘過運，其二可用艾草、榕樹葉、海鹽、鼠尾草與聖木淨化空間，如果遇到下雨天，可以直接用第2種淨化空間的方法。

此外，轉換自身心境也非常重要，高宏寓表示，真實面對自己的所有狀態，趁著陰陽兩氣的轉換點整理身心靈，讓心境上的轉念幫助自己更好的面對所有考驗。寒冬時節不妨多多幫助弱勢族群，多說好話、多做好事，既能積累福報，又有助於弱勢族群度過難關。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

