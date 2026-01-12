明冷氣團南下跌破10度！「下波偏濕冷」這天報到 一路影響到下週

（示意圖／CTWANT資料照）

今天（12日）大陸冷氣團減弱，但明天（13日）又有一波冷氣團南下，加上輻射冷卻影響，氣象署持續發布低溫特報，新北、桃園、新竹縣清晨仍有10度以下氣溫發生機率。專家表示，週三（14日）起一直到週六（17日）台灣附近將以偏東風為主，白天溫度逐漸回升，預計下一波較強冷空氣將在下週日（18日）報到。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，經過連續2週左右較強冷空氣的持續南下影響，本週終於迎來冷空氣較弱的一段時間，雖然週二還有一小股東北季風南下，但已沒有明顯的冷空氣，週三起到週六台灣附近將以偏東風為主，白天溫度逐漸回升，感受上較溫暖，但夜晚清晨溫度仍低，尤其要注意輻射冷卻作用造成的低溫現象。

專家說明，下一波較強冷空氣南下的時間點預計落在週日下午到晚間，後續到下週看起來又會有一段較寒冷、偏濕冷的天氣型態。天氣部分，本週冷空氣較弱，沒有顯著的天氣系統影響，空氣也偏乾，尤其是週二下半天後一直到週六這段期間，各地天氣都比較穩定，降雨不明顯，頂多是迎風面山區有些零星局部降雨。

粉專提到，菲律賓東方海面將有熱帶擾動發展，可能形成熱帶性低氣壓或輕度颱風，不過距離臺灣遙遠，在菲律賓東方海面就逐漸轉向，因此不會接近臺灣，沒有進入南海的話，外圍水氣對臺灣也沒有明顯影響的機會。專家強調，1月份有颱風並不罕見，也跟氣候變遷、全球暖化無關，民眾不必太過於擔心。

