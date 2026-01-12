明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化

氣象署提醒，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明天（13日）清晨新北市、桃園市、新竹縣仍有10度以下氣溫發生的機率。（圖／方萬民攝）

今天（12日）大陸冷氣團減弱，但水氣稍偏多，中部以北有零星飄雨，東半部地區也有零星降雨；由於雲量多，白天高溫回升不明顯，北部、東半部高溫17至21度，中南部高溫20至24度。氣象署提醒，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明天（13日）清晨新北市、桃園市、新竹縣仍有10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾注意。

氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至2度。

廣告 廣告

天氣方面，明天東北季風稍增強，迎風面的宜蘭地區及中部以北山區有零星短暫雨；週三（14日）各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨；週四（15日）起東北季風減弱，週四、週五（16日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署說明，週六（17日）、下週日（18日）東北季風再增強，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。氣溫部分，週末2天中部以北、宜蘭及澎湖低溫15～18度，南部及花東18～20度，金門、馬祖12～15度。

（圖／氣象署）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

越南移工逛101被歧視！釣出賈永婕關注 鬼塚虎發聲：員工已停職待查

住日本返台都帶什麼？「行李箱塞爆2物品」 引一票人共鳴：只有台灣有

人妻送生髮帽惹怒公公！丈夫「互相傷害」全場笑翻：岳母躺著也中槍