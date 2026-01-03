明冷氣團減弱 下周恐出現今年首波寒流

中央氣象署天氣預報指出，明天強烈大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，中部以北低溫攝氏10到12度；下周一（5日）至周二（6日）另一波強烈大陸冷氣團南下，且輻射冷卻效應更強，不排除挑戰今年首波寒流，但仍待觀察。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署今天下午更新低溫特報，今天至明晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，今晚至明天上午新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區，可能出現攝氏10度以下氣溫（黃色燈號）。

（圖取自中央氣象署網站）

氣溫部分，中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，預測明天中部以北與東北部，低溫約10到12度，南部與花東地區低溫14到16度；而高溫將回升，中部以北與東半部21到23度，南部約24度。



林定宜表示，明天強烈大陸冷氣團減弱，天氣較乾，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星雨。

下周天氣概況

林定宜根據氣象資指出，下周一、周二有另一波強烈大陸冷氣團南下，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，東南部、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜表示，下周 三（7日）、周四（8日）受強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，天氣乾冷，各地多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。周五（9日）、周六（10日）強烈大陸冷氣團逐漸減弱，但仍有輻射冷卻效應，儘管白天回溫，但需留意西半部日夜溫差可能超過10度以上。



林定宜說，預計下一波強烈大陸冷氣團強度，與這波差不多，中部以北、東北部低溫10度，南部與花蓮各13度、台東15度，而下週天氣仍偏冷，北台灣除明天外，其餘時間高溫可能不會超過20度。



至於下一波強烈大陸冷氣團是否會更強、達到寒流等級，林定宜指出，目前預報仍是強烈大陸冷氣團，但清晨輻射冷卻效應較強，不能完全排除台北氣象站低於10.4度，加上預報溫度模式有些不確定性，仍有待觀察。