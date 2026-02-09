明冷空氣南下北東轉雨 春節恐再有2波冷空氣接力報到

氣象預報指出，今（10）日全台氣溫持續回升，不過早晚仍偏冷。入夜後受到新一波冷空氣南下影響，北東恐有短暫陣雨且溫度略降，不排除接近大陸冷氣團等級。不過，到了週末各地天氣轉趨穩定，普遍為晴時多雲，高溫接近25度左右舒適溫暖。除夕至初三（16至19日）將有兩波偏弱冷空氣間歇南下，天氣變化大提醒民眾留意。

白天溫暖舒適 中南部日夜溫差大

根據氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」預報，今日各地白天高溫約22至26度，整體感受溫暖舒適，不過中南部日夜溫差較大，預測各地低溫約落在12至16度，氣象單位提醒民眾，早出晚歸應適時增添衣物，避免著涼。另外，夜間高山路段仍有結冰風險，提醒行車及登山民眾注意安全。

天氣型態上，各地大多為多雲到晴，僅迎風面宜花地區、北部山區及恆春半島可能出現零星短暫降雨，其餘地區降雨機率偏低。

週三起冷空氣南下 北東轉陰有雨

週三至週四（11至12日）新一波冷空氣南下，影響節奏偏快。北部及東部雲量增加，局部轉陰且有短暫降雨，高溫略降至18至21度、低溫約13至15度，冷空氣強度仍有變數，不排除接近大陸冷氣團等級。

中南部地區受冷空氣影響相對較小，維持晴時多雲，高溫約24至27度、低溫15至19度，但夜間與清晨仍須留意輻射冷卻造的明顯日夜溫差。

週五至小年夜（13至15日）各地天氣趨於穩定，普遍為晴時多雲，白天氣溫回升，高溫接近25度左右。不過清晨低溫僅16至18度，沿海空曠地區、近山郊區溫度可能更低，提醒民眾早出晚歸留意溫差。

除夕至初三 2波冷空氣接連南下

春節期間除夕至初三（16至19日）將有兩波偏弱冷空氣間歇南下，天氣節奏變化較快。東北季風增強時，迎風面的北、東部轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。

溫度方面，未必出現明顯強降溫，但若環境轉乾，仍需留意輻射冷卻造成的清晨局部低溫。春節後期冷空氣勢力相對較弱，氣溫有回升趨勢。氣象單位也提醒民眾，南來北往應留意各地天氣差異，持續追蹤最新氣象資訊。