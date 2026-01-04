明冷空氣襲「挑戰寒流」！急凍5天低溫探7度 專家示警：3大地區恐更冷

生活中心／許智超報導

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享歐洲數值模式預設6日凌晨的溫度分布圖。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

今（4）日強烈大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地依然偏冷，白天氣溫回升，應留意西半部及東北部日夜溫差大。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下一波冷空氣預計明日午後再度南下，強度挑戰「寒流」，且輻射冷卻效應會相當明顯，各地夜晚至清晨將出現7至10度的極端低溫，早出晚歸要注意保暖。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享歐洲數值模式預設6日凌晨的溫度分布圖，並說明今日至明日午前屬於冷氣團減弱階段，各地白天涼爽舒適，夜晚清晨稍有寒意；下一波冷空氣預計明日午後再度南下，強度屬於「強烈冷氣團」等級，可挑戰「寒流」。

廣告 廣告

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，該波冷空氣因屬乾冷型態，輻射冷卻效應會相當明顯，各地夜晚至清晨之間將出現7至10度的極端低溫，平原空曠、內陸近山區、竹苗丘陵區可能會更低，預計影響至9日，影響時間較長，提醒大家注意接下來的天氣與溫度變化。

中央氣象署預測，明日到6日另一強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；明日竹、苗地區亦有零星短暫雨。

低溫方面，中部以北、宜蘭及金門10至13度，南部、花東及澎湖15至17度，馬祖10至12度；高溫預測，北部、宜花及澎湖、金門15至22度，中南部及台東21至25度，馬祖12至14度。

更多三立新聞網報導

不用追垃圾車！北市街頭驚見「1智慧機器」 住戶讚翻：租屋族福音

合歡山女警風雪中執勤！「冷到站內八」 大長腿真面目曝光了

麻將咖必收！好市多新上架「1招財裝備」 會員嗨喊：穿了發大財

元旦交通新制上路！台北「3大路段」嚴格取締 違者最高罰6萬元

