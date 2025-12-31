明出席元旦升旗典禮 鄭麗文：國民黨效忠中華民國、永遠捍衛憲法

國民黨主席鄭麗文今天表示，她明天上午6時將代表國民黨，參加總統府前元旦升旗典禮，因為國民黨效忠中華民國、永遠捍衛中華民國憲法。她也說，大家需要團結的台灣，朝野應和解、化解憲政僵局，兩岸也應共同負起責任，維繫和平，希望大陸當局不要軍事相向，也希望民進黨政府接受九二共識、反對台獨。

鄭麗文今天下午在國民黨中常會上表示，2025年代表字是「罷」，代表台灣內部風風雨雨，歷經最撕裂、最仇恨、最對立的一年；新的一年，希望未來的代表字是「和」，和解、和氣、和平、和氣生財、家和萬事興。

鄭麗文說，大家需要團結的台灣，不是撕裂的台灣，國民黨希望朝野和解，化解憲政僵局，讓台灣能夠運轉，讓真正福國利民的政策、預算可以推行，嚴重的憲政僵局絕非國家之福，必須要朝野和解。

鄭麗文也表示，不但朝野要和解，兩岸也要和解，不能每天劍拔弩張兵凶戰危，她甚至希望美中也能和解；兩岸應共同負起責任，維繫和平，避免任何可能的軍事衝突。國民黨一直把展開對話、交流、進行和解、締造和平作為重要使命跟責任，絕對不玩火，不讓台灣涉險，也希望大陸當局不要軍事相向，以及民進黨政府能接受九二共識，公開反對台獨。

此外，鄭麗文預告，她明天上午6時會代表國民黨參加總統府前的元旦升旗典禮。國民黨效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗，到總統府參加升旗典禮，是因為國民黨永遠捍衛中華民國憲法。

鄭麗文說，希望全民可以參加總統府元旦升旗，也歡迎大家參加明天上午8時的國民黨中央升旗典禮，明天開始又是新的一頁、新的開始，祝大家新的一年都和和美美、心想事成、國運昌隆，2026年地方選舉，國民黨一定要全面勝利。