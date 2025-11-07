明出席白恐追思含共諜惹議 鄭麗文盼歷史悲劇別複製：不需再為政治信仰付出代價

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

由台灣地區政治受難人互助會主辦的1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，明（8）日將在台北市馬場町紀念公園舉行登場，主辦單位邀請國民黨新任主席鄭麗文與會，鄭麗文明天也將出席，但追思對象包含共諜，而中國政黨「台灣民主自治同盟」也將向在台犧牲烈士致敬，引發質疑。鄭麗文今天下午出席公開活動受訪時說，明天出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價。

鄭麗文。（圖／資料照）

鄭麗文說，在國共內戰之後，全世界也因為東西陣營的對峙，陷入了所謂的冷戰時期，當年50年代，在台灣歷經過非常肅殺的一段政治歷程，在二二八事件之後，我們也歷經了白色恐怖清鄉運動，所以明天是針對白色恐怖的政治受難者，所進行的秋祭的一個活動。

鄭麗文說，台灣有非常多的共諜案，在大陸也有國民黨的黨員，也有國民黨的政治工作者，當年在中國大陸受到逮捕，甚至於受到凌虐犧牲生命，坐了幾十年的黑牢，這是一個歷史的悲劇，他們希望悲劇不要複製，希望悲劇不要發生，希望未來台灣人民，不再因為自己的政治理想跟信仰，而必須付出生命作為代價。

鄭麗文說，台灣已經民主轉型了幾十年了，台灣已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，所以明天出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，「我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。



