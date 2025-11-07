明出席統派團體追思共諜活動惹議 鄭麗文：是希望兩岸和解、兩岸和平

台北市 / 林彥廷 綜合報導

國民黨主席鄭麗文明（8）日將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，大會最主要追思對象是中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。消息曝光後引發關注，鄭麗文下午受訪時回應，明天出席相關祭悼活動，「是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。

鄭麗文下午出席「馬習會10週年研討會」，會前接受媒體訪問，有記者提問「傳出主席明天會參加追思活動，追思對象是共諜將官吳石，會不會覺得是在接受中共史觀？」

鄭麗文先「蛤」了一聲後，接著回答，在國共內戰後，全世界也因為東西陣營對峙陷入冷戰，當年50年代在台灣經歷過非常肅殺的一段政治歷程，二二八事件後，也歷經白色恐怖清鄉運動，所以明天是針對白色恐怖政治受難者所進行的秋祭活動。

鄭麗文提到，她在2005年接受連戰邀請參加國民黨，當年連戰就希望可以進行兩岸融冰，到中國大陸進行訪問。自己在加入國民黨後，就邀請陳明忠先生，他是因為二二八事件受到政治逮捕，前後坐了30年左右的政治黑牢，邀請他赴國民黨中央黨部，遞給連戰「和解之鑰」。背後代表的歷史意義，因為當年國共內戰以及冷戰背景，導致很多人因為不同的政治理想跟主張付出青春跟生命。

鄭麗文指出，當年在台灣有非常多的共諜案，而當年在中國大陸也有國民黨員、國民黨政治工作者遭到逮捕，甚至受到凌虐、犧牲生命、坐數10年黑牢。這是一個歷史悲劇，希望悲劇不要複製、不要發生，希望未來台灣人民不再因為政治理想跟信仰，必須以付出生命為代價。

鄭麗文表示，台灣已經民主轉型幾十年了，台灣已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方。鄭麗文強調，明天出席相關祭悼活動，「是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。





