明利村上游野溪清疏完成 花蓮農業處：減少暴雨再淹水道路中斷風險

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

受鳳凰颱風強降雨影響，花蓮縣政府今（1）日指出，馬太鞍溪上游因水量暴漲發生溢堤，大量土砂與漂流木順勢沖入萬榮鄉明利村，不僅造成農地淤積、道路受阻，更使長橋排水上游野溪嚴重淤塞，排洪能力大幅下降，威脅居民安全與農業生產。花蓮縣長徐榛蔚表示，為儘速穩定地方狀況、恢復正常交通及農作環境，花蓮縣府即刻啟動緊急清疏處置，上游野溪清疏作業目前已全數完成。

「大幅提升排水能力，恢復野溪排水系統暢通，讓地方防汛韌性獲得明顯改善。」花蓮縣府表示，此次工程主要清除受颱風挾帶的淤砂與漂流木，復原受破壞的河道斷面，清疏範圍長近900公尺，清淤土方量約達25200立方公尺，並完成週邊環境清潔作業。

「本次清疏工程不僅即時排除阻塞，也強化面對未來豪雨及颱風的防災量能。」徐榛蔚指出，鳳凰颱風所造成的溢堤災情，再次提醒野溪排水設施維護的重要性。她說，縣府在作業期間同步兼顧工區安全及居民生活動線，讓工程能在短時間內確實完成，保障地方安全是最重要的目標。

花蓮農業處表示，清疏完成後，當地鄉親期盼排洪能力提升後，可減少暴雨再度造成淹水與道路中斷的風險，守護萬榮鄉村內農地、生計及生命財產安全。

農業處提醒，氣候變遷使極端降雨事件日益頻繁，請居民持續留意天氣預報、溪流水位及可能的豪雨警示，並配合防災疏散與各項安全措施，與縣府共同提升社區的應變能力與安全防護。

照片來源：花蓮縣府

