明利村因破口釀災？經部：該處本來就無堤防
[NOWnews今日新聞] 因鳳凰颱風及東北季風共伴效應影響，花蓮縣馬太鞍溪10日發生便橋被洪水沖斷，水量越過北岸道路，沿著道路進入陸地，導致鄰近的明利村成為重災區。即便明利村長林萬成不滿，多次通報堤防破口未改善才釀災，經濟部今（12）日澄清，「該處本來就沒有堤防, 沒有破堤不補的問題。」
花蓮縣馬太鞍溪因雨勢過大沖斷便橋，洪水越過道路進入陸地，導致光復鄉旁邊的明利村成為重災區。對此，坐鎮花蓮光復鄉的水利署長林元鵬前往明利村鞠躬道歉，但林萬成不滿地說，從7月就多少次通報會勘，甚至在中央緊急會議也提醒，但終究沒有處理，釀成淹水。
林元鵬昨解釋，淹水原因是9月23日的堰塞湖溢流後，整個河道淤積比較嚴重，再加上這次鳳凰颱風的流量很大，所以導致於這個水量越過我們這個左岸的道路，然後隨著道路以後進入側溝，進入這個明利村。
經濟部表示，明利村村長確實有提出希望堤防「延伸」的需求，當時經評估後，考量該處地勢較高，淹水風險相對較低，但仍先以沙包短期加固，並且加強疏濬；但10日鳳凰颱風侵襲而雨量增加，河川淤積嚴重，遠超過預估，才導致泥水進入萬榮鄉明利社區，主要造成道路淤積、交通受阻。
水利署10日起，已派60人30輛機具24小時日夜搶險進行導水，目前明利社區的水勢已稍緩，配合消波塊積極防堵措施，引導進入排水系統，進一步加強防止河水溢出後進入市區；今日加派20人10輛機具，預計今日可以完成防堵作業，減少對民眾影響。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
明利村遭泥襲！村長不滿未提前處理 水利署長鞠躬道歉
人禍非天災？花蓮明利村遭洪水淹沒 村長早示警致災破口處
快訊／花蓮馬太鞍堰塞湖大水來襲！萬榮鄉明利村水湍急淹過路面
其他人也在看
馬太鞍溪便橋被淹沒 台鐵停駛資訊一次看
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風襲台，全台灣戒備中，林保署昨天針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，豪雨導致馬太鞍溪水位急速暴漲，沒想到今（11）日清晨5點左右，巡查人員發現，便橋南端已經被沖斷，甚至...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
影/馬太鞍溪堤防現破口！ 明利村長批：7月就通報卻未處理
鳳凰颱風與東北季風形成共伴效應，今（11）日為台灣多地帶來強降雨，導致花蓮馬太鞍溪便橋遭洪水完全淹沒，北岸堤防出現破口，鄰近的明利村更成為重災區。明利村長林萬成指出，堤防的破口從7月份就存在，昨（10）日會勘時他也曾警告該處很危險，現在看到村內的災情讓他直呼「很心痛！」中天新聞網 ・ 1 天前
堤防未補致水淹花蓮明利村？ 經濟部澄清：該處本就沒堤防
受鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應帶來龐大雨量影響，花蓮縣馬太鞍溪便橋10日遭被洪水沖斷，洪水還灌進鄰近的明利村，引起明利村長林萬成痛批，多次通報堤防有破口，政府卻未依建議施工。不過，經濟部今天(12日)說明，「該處本來就沒有堤防，沒有破堤不補的問題。」 經濟部說明，自9月2日馬太鞍溪堰塞湖釀災至鳳凰颱風來襲前，水利署集中人力以及機具，處理下游光復鄉溢流處的馬太鞍溪疏濬及破損堤防重建工程，11天內疏濬203萬方土石、復原2,860公尺的堤防，也讓此次鳳凰颱風來襲時，光復及萬榮鄉親受到的衝擊可以相對降低。 經濟部指出，林萬成確實有提出希望堤防「延伸」的需求，但當時經評估後，考量該處地勢較高，淹水風險相對較低，仍先以沙包短期加固，並加強疏濬。 經濟部表示，因鳳凰颱風侵襲雨量增加，河川淤積嚴重，遠超過預估，才導致泥水進入萬榮鄉明利社區，主要造成道路淤積、交通受阻。 經濟部強調，水利署10日起已派60人、30輛機具24小時日夜搶險進行導水，目前明利社區水勢已稍緩，配合鼎塊(消波塊)積極防堵措施，引導進入排水系統，進一步加強防止河水溢出後進入市區，而今日也加派20人、10輛機具，預計本日可以完中央廣播電台 ・ 7 小時前
宜蘭蘇澳白米溪暴漲！民宅慘遭洪水包圍 「分洪道」進度延宕
鳳凰颱風強勢來襲，蘇澳鎮白米溪暴漲，多位民眾家園被溪水包圍！12日清晨，消防人員在湍急溪水中拉起繩索，協助民眾驚險穿越溪流獲救。蘇澳鎮長李明哲表示，解決辦法就是設置分洪道，但進度緩慢。宜蘭縣水利處規劃總經費75.68億元的分洪工程，預計113年啟動，117年完工，居民期盼儘速實現，避免慘況重演！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
蘇澳災情有夠慘！家具、生活用品全淹壞 民進黨宜蘭黨部出手了
即時中心／高睿鴻報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」近日重創東部地區，宜蘭更遭驚人大雨侵襲，蘇澳地區受災尤為嚴重，鎮內多處低窪地區出現大面積積淹水，道路泥濘、家戶受損，市區電力中斷，商家與居民生活受到嚴重影響。蘇澳鎮不僅早早傳出淹水災情，甚至從昨（11）晚6點，就先申請國軍兵力40人、中戰2輛、AAV-7兩棲突擊車2輛、膠舟2艘，協助撤離工作。對此，民進黨宜蘭縣黨部也立即伸出援手，大力幫助蘇澳災民恢復家園。民視 ・ 6 小時前
台積電10月營收放緩 AI驚見泡沫訊號？專家揭背後真相
晶圓代工龍頭台積電昨公布10月合併營收3674.73億元，約年增17％，創下單月新高，《華爾街日報》撰文分析，台積電10月營收雖維持兩位數成長，但卻是自2024年2月以來最慢的增速，由於台積電被視為全球半導體與人工智慧（AI）產業的風向指標，引發市場對AI投資熱潮可能出現泡沫的疑慮。中時財經即時 ・ 1 天前
羅東蘇澳淹一片…「宜蘭女婿」蔣萬安出手了：7車16人、抽水機趕赴支援
鳳凰颱風挾狂風暴雨，造成宜蘭多處淹水，而台北市長蔣萬安的太太石舫亘娘家就在宜蘭。他今（12）日表示，第一時間跟宜蘭代理縣長林茂盛連絡，是否需要提供支援。北市含7車、16人、4英吋抽水機19部今下午也整隊出發趕往災區前線支援。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「超兇賽車皇后」登JKF封面！曝1特別嗜好：幫爸爸服務
娛樂中心／張予柔報導亞洲男性娛樂第一品牌JKF的11月號雜誌，邀到日本賽車皇后名取久留美擔任封面人物。擁有「寫真界最強黃金比例」封號的她，不僅外型性感迷人，私下卻是個名副其實的「美食大胃王」，一口氣吃下一公斤食物仍能保持完美身材，令粉絲驚呼連連。民視 ・ 9 小時前
馬太鞍溪水暴漲！「轉彎」沖進明利村 泥水覆蓋家園居民心碎
受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，水經過兩天都沒有退去的跡象，洪水更直接把民宅給淹了過去，讓當地居民都欲哭無淚。中天新聞網 ・ 12 小時前
珍妮佛勞倫斯懷孕與羅伯派汀森裸戲不靠「親密指導」！透露：有男星「不給親密就懲罰女演員」！
奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）近日為新片《去死吧，親愛的》（Die My Love）宣傳，片中與羅伯派汀森（Robert Pattinson）上演激烈情感糾葛與裸戲，她卻透露全程沒有使用近年好萊塢盛行的「親密指導」，因她對派汀森「完全放心」！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
威剛第3季獲利創新高 每股純益5.57元
（中央社記者張建中台北12日電）受惠記憶體價格強漲，威剛第3季歸屬母公司淨利新台幣17.6億元，季增1倍，創下歷史新高，每股純益5.57元，累計前3季賺進超過1個股本，每股純益10.08元。中央社 ・ 8 小時前
衛福部補充保費改革符合「股市禿鷹」？ 彭金隆：還不致於
立委林德福問及，衛福部將租金、利息與股利所得課徵2.11％補充保費將改革為年結算制，後行政院出面滅火，但已經造成市場衝擊，是不是符合「股市禿鷹」。金管會主委彭金隆回應，股市禿鷹有非常嚴格的條件，應該還不致於。中時財經即時 ・ 14 小時前
鴻海法說會／劉揚偉看鴻華納智捷合作 「這件事情」彼此想法是一致的！
鴻海集團董事長劉揚偉十分關注電動車市場發展，更視之為集團發展的第3隻腳，他今（12）日於鴻海線上法說會中指出，「PC代工模式將典範轉移至電動車」說明鴻海提前佈局的用意。劉揚偉也回應外界關注的「鴻華買下納智捷」一事，由於他已非鴻華董座，僅簡單透露，對於擴大銷售、礦大市場「鴻華還有納智捷，大家想法都是一致的！」鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
滙豐銀行祭超優定存利率 美金最高年息衝7％、新台幣3％
為協助客戶實現多元幣別布局以及支應跨境生活所需，滙豐銀行即日起至今年12月31日止，推出超優定存利率，包含美金定存最高年息7%優利方案，以及新台幣年息最高3%優利定存活動。中時財經即時 ・ 7 小時前
警報升級！鳳凰颱風陸警範圍擴大「４縣市」 北北基宜嚴防超大豪雨
中央氣象署於今（11）日深夜召開記者會，說明輕度颱風「鳳凰」的最新動態。受颱風持續接近及其外圍環流與東北季風的「共伴效應」影響，氣象署擴大了陸上警戒範圍，同時提醒北台灣及東半部地區嚴防致災性降雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《社會》鳳凰颱風助攻！翡翠水庫逼近滿水位 今晚7時起調節放水
【時報-台北電】鳳凰颱風與東北季風共伴，為翡翠水庫集水區帶來豐沛雨量，台北翡翠水庫管理局指出，截至12日下午3時累積降雨量達232.1毫米，水庫水位為168.74公尺、距滿水位還有1.26公尺，水位持續上升，有必要調節放水，預計今日晚上7時，以流量每秒310立方公尺調節性放水，籲請水庫下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區的民眾，颱風期間應遠離河川行水區，以免發生危險。 翡管局表示，依「翡翠水庫運用要點」規定，預計今日晚上7時起，以流量每秒310立方公尺調節性放水，期間仍將密切關注水庫集水區的實際降雨及進流量，機動調整，已通報翡翠水庫下游地區有關防災、警政及消防單位，加強河川防洪安全戒備，必要時做好人員疏散安置等安全應變措施，放水前將於河道沿岸「放水廣播」，並同步運用行政院災害防救辦公室災防告警細胞廣播服務「水庫放水警戒」訊息通知民眾。（新聞來源：中時即時 張珈瑄）時報資訊 ・ 7 小時前
當官還兼賣豬腳！監察院批紀律鬆散 全票彈劾新埔鎮長陳英樓
新竹縣新埔鎮長陳英樓，於2022年上任後仍持續擔任豬腳店負責人、營造公司董事，未依照規定在上任後3個月內完成解任登記，監察院今（12）日表示，此舉足使民眾認其未能專心致力於本職，對國家公務紀律鬆散有不良觀感，故於本月6日全票通過監察委員施錦芳、林盛豐、王幼玲彈劾提案，全案移送懲戒法院審理。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列EBC東森新聞 ・ 1 天前