明利村因破口釀災？經部：該處本來就無堤防

▲即便明利村長林萬成不滿，多次通報堤防破口未改善才釀災，經濟部今（12）日澄清，「該處本來就沒有堤防, 沒有破堤不補的問題。」（圖／水利署提供）

[NOWnews今日新聞] 因鳳凰颱風及東北季風共伴效應影響，花蓮縣馬太鞍溪10日發生便橋被洪水沖斷，水量越過北岸道路，沿著道路進入陸地，導致鄰近的明利村成為重災區。即便明利村長林萬成不滿，多次通報堤防破口未改善才釀災，經濟部今（12）日澄清，「該處本來就沒有堤防, 沒有破堤不補的問題。」



花蓮縣馬太鞍溪因雨勢過大沖斷便橋，洪水越過道路進入陸地，導致光復鄉旁邊的明利村成為重災區。對此，坐鎮花蓮光復鄉的水利署長林元鵬前往明利村鞠躬道歉，但林萬成不滿地說，從7月就多少次通報會勘，甚至在中央緊急會議也提醒，但終究沒有處理，釀成淹水。



林元鵬昨解釋，淹水原因是9月23日的堰塞湖溢流後，整個河道淤積比較嚴重，再加上這次鳳凰颱風的流量很大，所以導致於這個水量越過我們這個左岸的道路，然後隨著道路以後進入側溝，進入這個明利村。



經濟部表示，明利村村長確實有提出希望堤防「延伸」的需求，當時經評估後，考量該處地勢較高，淹水風險相對較低，但仍先以沙包短期加固，並且加強疏濬；但10日鳳凰颱風侵襲而雨量增加，河川淤積嚴重，遠超過預估，才導致泥水進入萬榮鄉明利社區，主要造成道路淤積、交通受阻。

水利署10日起，已派60人30輛機具24小時日夜搶險進行導水，目前明利社區的水勢已稍緩，配合消波塊積極防堵措施，引導進入排水系統，進一步加強防止河水溢出後進入市區；今日加派20人10輛機具，預計今日可以完成防堵作業，減少對民眾影響。

