明利村民轟：未被認定受災戶 公所：程序進行中

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前溢流沖毀便道，也導致萬榮鄉明利村與鳳林鎮長橋里災情嚴重。住在馬太鞍溪北提破口上方的居民，趁著好天氣徒步返家查看，卻發現道路被洪水沖斷，但讓居民最無法接受的是明明家園受損、被迫撤離，鄉公所卻認定他們不是受災戶。對此，鄉公所強調，清理與補助程序仍在進行，會持續協助居民。花蓮縣社會處也承諾會再和鄉公所做更具體、詳細的討論。至於其他的農損，災民仍可以提出相關的災害補助申請。

用手指著家的方向，走在泥沙堆積的堤防邊，回家的路被洪水沖斷，已經消失不見，居民們趁著天氣放晴回家查看，辛苦耕耘的農田變成空地，農作物全都被沖毀，但讓居民最無法接受的是，明明家園受損被迫撤離，鄉公所卻認定他們不是受災戶，發聲怒轟。

萬榮鄉明利村四鄰災民邱先生說：「只要房子沒有沖到，就不列入那個受災戶，那問題是我周邊都淹成那樣，啊我房子有防護到沒有沖進去，那這樣不是有受災嗎，什麼叫受災。」萬榮鄉明利村四鄰災民林先生說：「這邊啦每一個都是辛苦的人，沒有大樓好住才這個鐵皮，這個鐵皮又不算什麼才是算。」

根據花蓮縣府回應，受災戶的認定以住宅受損為基準，由鄉鎮公所造冊並提交縣府，經核准後發放5萬元，至於中央的35萬慰助金，行政院東部服務中心表示程序仍在進行中，認定標準與光復一致，若是其他農田或機具受損，可以另外提出災害救助申請。

萬榮鄉明利村四鄰災民沈先生說：「可是我們東西都被沖掉了，我們也是受災戶啊，沒有說比照光復這樣子，結果他的標準都不統一這樣子啊。」花蓮縣萬榮鄉長梁光明說：「這個農業損失的部分，我們農業課已經都已經辦到縣府去了，都沒有問題了。」

花蓮縣社會處處長陳加富說：「那個破口那邊的那五戶，那這個情況需要還跟那個萬榮鄉公所，再來做比較具體，詳細的討論，那是不是把他列為受災戶。」面對災民擔憂，鄉公所強調，清理與補助程序仍在進行，會持續協助居民。

