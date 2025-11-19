明利村清淤 紋面雕像重見天日

受鳳凰颱風驚人雨勢與土石流重創，花蓮萬榮鄉明利部落的精神象徵—「紋面阿嬤」雕像，一度被土石淹沒。如今全力搶通清理，出動重型機具連日清淤，終於讓這座承載太魯閣族部落歷史與文化意涵的雕像，重新完整呈現，期盼村民也能一步一步重建家園。

巨大的紋面阿嬤雕像，在泥濘中脫困，清晰的莊嚴慈祥面容，依舊挺立在聚會所前，彷彿默默守護著歷經風災的明利部落和村民。

明利村民 黃小姐：「這次堰塞湖，為什麼沒有被沖掉，所以它是我們的祖宗，在保佑我們，還好 我們及時，我們就是村長跟這邊的警察，他們很早已經，就叫我們撤離撤離，要不然我們，不聽不合作的話，我們就會 被水沖走。」

明利村4鄰靠河堤處，仍是一片狼藉，面對滿屋泥流的家園，村民忙著將重要物品整理帶回老家，能做的就是一步一步清理、一步一步重建。

「歷史書啦，這個都還要，這個都沒有淹到的。」

「(搬去哪裡)，搬到上面的老家，(那一袋是什麼)，看一下 可以拍，這是那個 都是這些書，這個都買不到了。」

明利村民 黃小姐：「先把我們自己民生的問題，像我們家園要重建，我只求說我一步一步走，重新再來。」

協助鄉親重建家園，環境局動員支援團隊與國軍投入大量兵力，明利部落共投入31人、32台機具，加上鳳林鎮長橋里，目前完成約2萬2635噸泥沙清運。

萬榮鄉長 梁光明：「縣府三個單位，就建設處 農業處以及環保局，在幫我們清理這邊的，周邊的淤泥跟大石頭，那目前國軍弟兄，也是在清我們的受災的，8到9戶，目前還在清理清淤，那目前進度很快。」

明利聚會所周邊預計在20日完成清淤，淤泥移除作業預計在25日前完成，期盼環境早日清理完畢，讓鄉親儘早恢復正常、安全生活。

