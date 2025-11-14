明利村滿是泥濘現況曝 水利署：一週完成臨時堤防

生活中心／洪巧璇、張皓宇、趙永博 花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉明利村，這回風災受創嚴重，馬太鞍溪破口處，水利署喊話一周內完成臨時堤防，大型機具也進駐連外道路花45縣道清淤。但民視記者直擊，目前道路兩旁泥土依然堆到腰部高，清理工作困難。有災民心疼工程人員辛苦搶修，還特地煮關東煮送來，場面溫馨。

怪手挖開道路，10號發布紅色警戒至今已經5天了，花蓮縣萬榮鄉明利村依然堆積大量淤泥。民視記者洪巧璇：「明利村可以發現說，當時洪水來的時候，是夾帶了大量的泥土，是直接淹沒了這整條道路，從道路兩側來看就可以，發現說這泥土堆得有多高。」空拍畫面顯示，進出明利村的花45縣道，部分路段仍淤泥覆蓋，分不清農田還是道路。而這次釀成災情的馬太鞍溪北端破口處，工程人員進駐，加上大型機具進進出出全力搶修，擋土堤已經加高，河水也改道溪流中央，洪水危機暫時解除。

怪手加緊趕工。（圖／民視新聞）





只是河道中能見到一台深陷河床，破損不堪的怪手。這是周二一早冒雨涉險進入河道，但水量大造成河道泥水鬆軟，幸好人員即時逃出。明利村居民vs.水利署長林元鵬：「煮這來給他們吃啦。」家住明利村的張姓夫婦，送來親手煮的關東煮熱湯，給現場施工人員，儘管是受災戶，但非常感謝工程人員在危險中，幫忙搶救家園。





水利署長林元鵬。（圖／民視新聞）





明利村居民張小姐：「我們十幾歲住在這裡，從來沒有這樣過很恐怖耶，我煮東西來給他們吃（謝謝），他們很辛苦很心疼。」水利署長林元鵬：「經過日夜趕工我們相信，在一個禮拜後臨時的堤防，達到5公尺以後，它的保護就會達到一定的程度。」水利署24小時不停趕工，喊話一周堤防能發揮保護，不希望民眾家園再受災，。

