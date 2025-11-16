明利村現「加油紅布條」！災民忙重建憂遭解職

馬太鞍溪暴漲重創明利村，村子裡的長者看到祖輩辛苦耕耘的地方變成黑泥世界，內心難過不已。（圖／東森新聞）





馬太鞍溪暴漲重創明利村，村子裡的長者看到祖輩辛苦耕耘的地方變成黑泥世界，內心難過不已，年輕一輩見狀相當心疼，掛出紅布條，寫上明利村加油來為大家打氣。而下游的長橋里同樣災情慘重，目前國軍挺進救災，不過距離復原還有一段時間，就有人很擔心會因此無法上班，進而丟了工作。

長橋里受災戶李姓婦人：「今天看到這樣子，什麼都泡水了，什麼都沒有了，實在很難過。」

被迫撤離住了30幾年的家園，回來看到這景象，讓住戶忍不住掩面。

長橋里受災戶李姓婦人：「也是人為啦，因為那邊那個堤防，如果加強的話也就不會這樣子。」

70多歲獨居長橋里孩子們為家庭為事業離開身邊，但如今家園嚴重受災，實在讓她很痛心。

這個床墊現在通通上面都沾染了爛淤泥，因此現在趕快把它搬出來堆在旁邊，再往旁邊來看到這裡，本來是一個客廳的空間，但現在全部都通通堆疊他們個人的物品。

將床墊、衣物、枕頭堆成一個小山，因為當務之急要將地上的爛泥清出去。國軍挺進長橋里協助救災，雖然人力上增加不少，但還是需要一段時間。

長橋里受災戶：「從颱風到現在，家裡都要整理，所以上班部分都沒有辦法上班，搞不好也會被開除。」

所有的困境環環相扣，讓災民無所適從，甚至有人接連兩次洪災都被他遇到。

長橋里受災戶傅先生：「我在光復就已經碰過一次啦，我在那裡打工幫我朋友，923那天下午我就碰到一次了啊，碰到我車子沒有被流走。」

另外首當其衝的明利村重機具挺進重建，路邊出現紅色布條，大大寫下明利村加油，振奮人心。

掛布條受災戶女婿河先生：「我的岳父的父母親在這邊到現在，他們在地可能已經有80-90年的時間了，這邊原本的土地它就不是一個很肥沃的地方，所以太魯閣族長期在這邊耕耘，其實很希望可以在這邊，好好的生活。」

村裡長輩不捨家園重創，年輕一輩看了也相當難過，做出布條希望成為力量，帶著大家一起往前走。

