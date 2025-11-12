明利村還在淹！ 滾滾泥流沖入村落 民眾嘆：應可避免

花蓮縣 / 綜合報導

這回鳳凰颱風來襲，導致花蓮萬榮 鄉 明利村災情嚴重，大排的水暴漲，直接沖進民眾家中，村落成了汪洋一片。當地居民說，相關單位先前也說不會有事，卻出現這樣的狀況。也有網友PO文分析，明利村的大排根本不是大排，而是灌溉溝渠，因為是引水道才導致水更容易進來。對此，農水署澄清，不是灌溉溝渠，而是排水溝。水利署也表示後續將趕快疏通。

滾滾泥流相當湍急，不斷衝進前方的房子，水都淹到道路上了，時漲時退，地上滿是泥濘，而這個情形已經持續三天，看看10日，水開始暴漲，居民們趕緊撤離，沒想到隔了一天11號更嚴重，道路成了汪洋一片，泥流沖得更加兇猛。

明利村居民林小姐VS.記者說：「一再地叮嚀說要給它堵住，要給它用好，然後他們的回答是說應該不會有事，這是真的，(所以您覺得是什麼樣的原因造成現在這個狀況)，就是破口。」明利村居民吳先生說：「啊不會有問題，發生這樣的溢流事件，你不說道歉就算了，你要跟我們說清楚說明白。」

居民好無奈，因為他們認為，這場災難原本可能有機會避免，網友在社群平台發文分析，這次倒灌的明利村大排根本不是大排，而是灌溉溝渠，因為是引水道所以才導致水更容易進來。

農水署花蓮管理處督導股長唐士超說：「它也沒有一個取水點，所以它不是屬於灌溉系統的部分，它是屬於算排水系統，我們的水在颱風天這個部分，我們水門都關掉了。」

水利署長林元鵬說：「會針對這個後續這個水量進來以後，相關排水系統，包括長橋排水等等這些系統，希望它不要有任何淤積的情形。」相關單位出面澄清，也承諾將盡快趕善，居民只盼家園趕快恢復過往樣貌。

