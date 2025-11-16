明利村重建「掛加油布條」長橋里也慘淹盼志工幫忙
馬太鞍溪重創明利村如今已經進入重建階段，甚至有村民掛上布條，上頭寫著明利村加油，振奮人心。另外在下游的鳳林長橋里同樣也損失慘重，災民表示雖然國軍弟兄已經挺進協助清淤，但還是很需要志工這些人力來幫忙，協助他們復原家園。
超過3百坪大的人蔘田如今變成一片爛泥，預估損失上百萬，災民返家看到心血全無，真的心痛。
長橋里受災戶黃小姐：「這因為是人為的嘛，你該處裡的沒有處理，用沙包去疊一疊哪有可能，我們狗狗很可憐，那麼高50－60公分這麼高，一直拔河比賽，家又不能進來啊。」
獨守家園，最後在洪水的危脅下，愛犬掙脫綁繩逃生，不見蹤影。
靠近住宅的地方，其實現在腳下這些爛泥濘，它的含水量來說還是滿多的，因此走路來說還是會有一些困難的。
長橋里受災戶黃小姐：「就是要義工進來啊，現在義工也都沒有進來啊，阿兵哥哥都是有進來幫，那個實在的。」
國軍挺進災區協助災民重建，此次馬太鞍溪暴漲，鳳林長橋里也受害，有住戶上一回經歷光復洪災，開車驚險逃過一劫，但這回家園遭洪水侵襲卻沒能躲過。
鳳橋里受災戶傅先生：「我在光復就已經碰過一次啦，我在那裡打工幫我朋友，923那天下午我就碰到一次了啊，碰到我車子沒有被流走。」
超過60隻生蛋雞遭洪水流走，剩下的雞雖然保住一命，但也被嚇得不淺，恐怕會間接影響產量。
明利村居民：「明利村加油。」
位在上方首當其衝的明利村也已經進入重建階段，甚至有居民在馬路上掛上紅色的加油布條，洪水過後災民家沒了，但並不會因此被擊倒，將重拾對生活的熱忱。
