明利村長痛訴堤防不補釀災是人禍 經濟部再發5點聲明並澄清「該處本就沒堤防」

明利村長林萬成痛訴早已反映上游馬太鞍溪的堤防「要補」，但中央未聽勸以致從破口溢流，經濟部澄清「該處本就沒堤防」。圖為明利村遭土石吞沒畫面。花蓮縣政府提供



多家媒體報導，花蓮縣萬榮鄉明利村長林萬成痛訴早已反映上游馬太鞍溪的堤防「要補」，但中央未聽勸以致從破口溢流，造成明利村被土石流淹沒，讓他很心痛，簡直就是人禍。水利署長林元鵬也在受訪時坦言「是我們的疏失」。但經濟部今（12）日再次針對明利村抱怨未依建議施工一事給予5點問答說明，經濟部指出，「該處本來就沒有堤防，沒有破堤不補的問題。」

經濟部在說明中重申，在樺加沙颱風在9月27日造成馬太鞍溪堰塞湖釀災後，水利署集中人力以及機具，處理下游光復鄉溢流處的馬太鞍溪疏濬及破損堤防重建工程，在11天內疏濬203萬方土石、復原了2860公尺的堤防，也讓此次鳳凰颱風來襲時，光復及萬榮鄉親受到的衝擊也相對降低。

經濟部表示，明利村村長確實有提出希望堤防「延伸」的需求，但當時經評估後，考量該處地勢較高，淹水風險相對較低，但仍先以沙包短期加固，並且加強疏濬。

但11月10日開始，因鳳凰颱風侵襲而雨量增加，河川淤積嚴重，遠超過預估，才導致泥水進入萬榮鄉明利社區，主要造成道路淤積、交通受阻。

因此，經濟部水利署也從10日起，已派60人30輛機具24小時日夜搶險進行導水，目前明利社區的水勢已稍緩，配合鼎塊（消波塊）積極防堵措施，引導進入排水系統，進一步加強防止河水溢出後進入市區。今日再加派20人10輛機具，預計今日可以完成防堵作業，減少對民眾影響。

經濟部5點說明如下：

1. 萬榮鄉明利村破堤水利署不補釀災？

A. 該處本來就沒有堤防, 沒有破堤不補的問題。

2. 9/27馬太鞍溪堰塞湖釀災至鳳凰颱風侵襲中，水利署做了什麼？

A. 水利署集中人力以及機具，處理下游光復鄉溢流處的馬太鞍溪疏濬及破損堤防重建工程，在11天內疏濬203萬方土石、復原了2860公尺的堤防，也讓此次鳳凰颱風來襲時，光復及萬榮鄉親受到的衝擊也相對降低。

3. 上游萬榮鄉的需求，水利署當時怎麼評估？

A. 明利村村長確實有提出希望堤防「延伸」的需求，當時經評估後，考量該處地勢較高，淹水風險相對較低，但仍先以沙包短期加固，並且加強疏濬。

4. 鳳凰颱風造成花蓮雨勢加大後，為何萬榮鄉明利村會淹水？

A. 10日開始，因鳳凰颱風侵襲而雨量增加，河川淤積嚴重，遠超過預估，才導致泥水進入萬榮鄉明利社區，主要造成道路淤積、交通受阻。

5. 明利村淹水後，水利署做了什麼？

A. 經濟部水利署10日起，已派60人30輛機具24小時日夜搶險進行導水，目前明利社區的水勢已稍緩，配合鼎塊（消波塊）積極防堵措施，引導進入排水系統，進一步加強防止河水溢出後進入市區。今日加派20人10輛機具，預計今日可以完成防堵作業，減少對民眾影響。

