明利村2貨櫃被溢流沖走 主人認「沖走賓士也我的」
受到鳳凰颱風強降雨影響，花蓮馬太鞍溪暴漲，大水淹進萬榮鄉明利村，有2個貨櫃被泥水沖到下游，撞毀電線桿，卡在民宅旁，驚悚畫面瘋傳。《EBC東森新聞》也訪問到貨櫃屋的主人，這才知道前一天被大水沖走的賓士竟然也是他的。
湍急洪水中，突然出現一個藍色大貨櫃，沉重的貨櫃被洪水沖著跑，先是撞上電線桿，接著撞上第二根。目擊民眾：「喔！哇哇哇。」
巨大衝擊力讓電線桿直接攔腰折斷，最後撞上民宅才停了下來。但恐怖景象還沒完，幾分鐘後，第二個貨櫃緊接而來，順著湍急泥水不斷往下流，撞上剛剛第一個貨櫃。大家都以為應該結束了，沒想到水勢太過湍急，大水又把貨櫃往下沖，最後消失在鏡頭前。
貨櫃屋主人張先生：「一生的心血積蓄都花在那邊，心思都花在那邊，我也很難過啊，看到那個畫面很難過啊，哈哈哈。」
苦笑三聲，明利村貨櫃屋主人張先生透露無奈心聲，因為貨櫃屋平常存放他務、農機具及一些農作物，都是畢生心血，不料大水一來，全部都放水流。
記者 vs.貨櫃屋主人張先生：「（所以有看到，有認出來這個就是您的東西），對對對我確定，只有我才有，沒有別的地方。」
《EBC東森新聞》還意外發現，貨櫃屋主人張先生竟然也是這台車的主人。目擊民眾：「車子被沖著跑了。」
前一天昨（11）日馬太鞍溪溢流時，恐怖黑水將賓士車沖走的畫面還記憶猶新，沒想到車主張先生就是貨櫃屋車主。連兩天痛失愛車和兩個貨櫃屋，讓張先生直呼真的太心痛。
馬太鞍溪灌明利村！兩大貨櫃遭沖下游撞民宅
泥水猛灌明利村！挖土機超人出動救災 經濟部5點說明回應了
馬太鞍溪水暴漲 光復隧道淹 台鐵一度停駛
