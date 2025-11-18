明利聚會所周邊預計11/20清淤完畢 徐榛蔚：復原工作正加速進行 3

針對外界關心萬榮鄉明利村因鳳凰颱風侵襲，造成馬太鞍堰塞湖溢流淹水災情，目前花蓮多處仍持續復原，花蓮縣政府今（18）日公布最新災後清理進度，針對受災嚴重的萬榮鄉明利村和鳳林鎮長橋里，集結人力機具全力搶通清理，截至目前為止，已累計清運泥沙、廢棄物達1萬4155噸，並協助清除3戶住家淤泥。花蓮縣長徐榛蔚要求清淤相關作業盡速完成，加速復原工作。

花蓮環保局指出，在清理行動中，萬榮鄉明利部落的清理工作取得重大進展，環境保護局動員支援團隊與國軍投入大量兵力機具，針對明利部落展開大規模清淤作業。萬榮鄉明利村聚會所前道路（花45線）及周邊的清淤工作已大致完成，共投入31人、32台機具，完成約5465噸的清運量。

環保局表示，在縣府及國軍的努力下，明利村聚會所周邊已成功清除3戶家戶淤泥，野溪及大排的輪廓已清晰可見，為後續的環境復原創造了條件。鳳林鎮長橋里也同步投入12人、11台機具，清運量約890噸，完成忠一路、忠二路等淤泥清理及運送。

「明利聚會所周邊預計將在11月20日完成清淤。」徐榛蔚表示，感謝所有參與救災與清理的同仁與團隊，目前各項復原工作正加速進行。她強調，所有臨時堆置場的淤泥移除作業則預計在11月25日前完成。縣府將持續監督進度，期盼環境能早日清理完畢，讓鄉親們儘快恢復正常、安全的生活。

