明利部落淹水 雨勢不歇心難安

馬太鞍溪水暴漲，10號傍晚從北岸沖進萬榮鄉明利村，50多位居民趕緊撤離到萬榮國小活動中心安置。有一對退休的夫妻檔，從台北搬回老家養老，沒想到遇上洪災，心情非常無奈。也有村民緊盯著新聞，就怕淹水範圍再擴大，家當恐怕全泡湯。

緊盯著氣象報告，看著新聞中，洪水淹沒明利村的慘況，待在收容中心的村民百感交集，心中有說不出的擔憂。

明利村民 吳先生：「(淹)水流進去(住家)，太滿了，到時候要麻煩，後續(清理)動作要很多，要整理要幹嘛。」

離家已經兩天，在外面什麼都不方便，幸好收容中心裡頭，還有泡麵可以充飢。鄭太太與先生退休後，從台北搬回明利村養老，沒想到，遇上洪災。

明利村民 鄭太太：「我家裡都沒有了，(你家裡淹掉了) 淹掉了，(家裡被淹掉了以後怎麼辦) 不知道，看看，走一步算一步，不然怎麼辦。」

「從上游那邊破口流下來，整個這邊是一條河流，這邊本來是一個圳溝大排，大排都滿了。」

鄭先生用手機觀看家門口的監視器畫面，目前泥流已經快要衝進家門口，幸好一家四口即時撤離，安慰自己，平安最重要。

明利村民 鄭先生：「目前還滿擔心的，因為我家裡有裝監控，看我家目前是還沒有淹到，但是我女兒那邊已經全毀了，家裡面幾乎都全毀，淹到幾乎一米二左右的高度。」

就擔心颱風越來越近，大雨會下個不停，為了預防淹水區域擴大，萬榮鄉公所不排除進行第三波撤離，慈濟基金會趕緊加送福慧床，讓村民們有更舒適的休息空間。

