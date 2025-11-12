明利部落淹水 雨勢不歇心難安
馬太鞍溪水暴漲，10號傍晚從北岸沖進萬榮鄉明利村，50多位居民趕緊撤離到萬榮國小活動中心安置。有一對退休的夫妻檔，從台北搬回老家養老，沒想到遇上洪災，心情非常無奈。也有村民緊盯著新聞，就怕淹水範圍再擴大，家當恐怕全泡湯。
緊盯著氣象報告，看著新聞中，洪水淹沒明利村的慘況，待在收容中心的村民百感交集，心中有說不出的擔憂。
明利村民 吳先生：「(淹)水流進去(住家)，太滿了，到時候要麻煩，後續(清理)動作要很多，要整理要幹嘛。」
離家已經兩天，在外面什麼都不方便，幸好收容中心裡頭，還有泡麵可以充飢。鄭太太與先生退休後，從台北搬回明利村養老，沒想到，遇上洪災。
明利村民 鄭太太：「我家裡都沒有了，(你家裡淹掉了) 淹掉了，(家裡被淹掉了以後怎麼辦) 不知道，看看，走一步算一步，不然怎麼辦。」
「從上游那邊破口流下來，整個這邊是一條河流，這邊本來是一個圳溝大排，大排都滿了。」
鄭先生用手機觀看家門口的監視器畫面，目前泥流已經快要衝進家門口，幸好一家四口即時撤離，安慰自己，平安最重要。
明利村民 鄭先生：「目前還滿擔心的，因為我家裡有裝監控，看我家目前是還沒有淹到，但是我女兒那邊已經全毀了，家裡面幾乎都全毀，淹到幾乎一米二左右的高度。」
就擔心颱風越來越近，大雨會下個不停，為了預防淹水區域擴大，萬榮鄉公所不排除進行第三波撤離，慈濟基金會趕緊加送福慧床，讓村民們有更舒適的休息空間。
更多 大愛新聞 報導：
馬太鞍溪溢流 明利部落受災人平安
蘇澳三日累積降雨逾千毫米 低窪區淹水一樓高
其他人也在看
驚險！蘇澳白米溪水暴漲 消防人員架繩索渡溪救援
「鳳凰」颱風侵襲台灣，挾帶強烈降雨，造成宜蘭縣多處災情，蘇澳鎮白米溪暴漲導致鄰近低窪地區住戶受困，1戶民宅因溪水暴漲，導致住戶居民1人受困，消防人員架設繩索，渡溪進行救援，畫面相當驚險。宜蘭縣政府消防局於今天上午接獲報案，蘇澳鎮永樂南路白米溪上游，有1戶民宅因溪水暴漲，導致住戶居民1人受困，危及安全自由時報 ・ 1 天前
彰化案場雞蛋.羽毛再檢出芬普尼 農業部:全案移送檢調
中部中心／李文華彰化報導彰化縣埤頭鄉一處養雞場，日前有4批雞蛋被檢出含超量芬普尼，為了追查汙染源，10日、11日再去採驗案場的雞蛋、飲水、飼料等檢體，結果出爐，其中在雞蛋與蛋雞羽毛，又再次檢出超量芬普尼，案場飼主涉嫌違反「動物用藥品管理法」，被加重裁罰合計12萬元，全案移送檢調偵辦。位於埤頭鄉的這處養雞場，生產的雞蛋被檢出含有"芬普尼"農藥殘留，毒蛋已經下架回收，相關單位追查汙染源，連日兩天再去抽驗案場的雞蛋、蛋雞羽毛、飲用水、飼料、周圍農田土壤等，共計15件樣品送驗，檢測結果，其中一件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，都超過標準值0.01ppm。該場飼主涉違反「動物用藥品管理法」，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰。彰化案場雞蛋.羽毛再檢出芬普尼 農業部:飼主涉違反「動物用藥品管理法」全案移送檢調圖片（圖／民視新聞）彰化縣動物防疫所長董孟治：「該蛋雞場持續進行持動管制，並開立移動管制通知書，禁止該場雞蛋及雞隻移出場外，該蛋雞場持續驗出芬普尼汙染，縣府動物防疫所將依，違反動物用藥品管理法，加重裁罰12萬元之罰鍰。」至於案場飲用水、飼料、周邊農田等其餘檢體，都是零檢出。所以，可以確認排除飼料與附近鄰田環境污染。彰化案場雞蛋.羽毛再檢出芬普尼 飲用水、飼料、周邊農田等其餘檢體均零檢出 確認排除飼料與附近鄰田環境污染（圖／民視新聞）彰化縣政府11日傍晚接獲檢驗結果後，立即採取緊急管制措施。彰化縣動物防疫所長董孟治：「縣府持續採樣檢測雞隻及蛋品，直到檢驗結果確認安全通報中央，並依據中央指示始得解除移動管制，縣府持續與中央衛生，及農政單位密切聯繫，本府會配合檢方偵辦。」此外，慎重起見，彰化縣政府，週二再次至案場採集雞隻肝腎內臟、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部也將持續追蹤檢驗結果。彰化縣政府再次提醒，多用於殺蟲劑使用的芬普尼，是經濟動物禁藥，如果違反規定，可依法處新臺幣6萬至30萬元罰鍰，全案移送檢調偵辦。 彰化案場「雞蛋、羽毛」再檢出芬普尼 飼主違法裁罰合計12萬元（圖／民視新聞）原文出處：又出包！ 彰化案場「雞蛋、羽毛」再檢出芬普尼 飼主違法裁罰合計12萬元 更多民視新聞報導15萬顆毒雞蛋流市場婆媽憂 他授「必學1招」查散裝蛋履歷15萬顆毒雞蛋流竄！市場婆媽怕爆問「散裝蛋怎麼分辨？」 菜販出面解答了惡毒壞「蛋」！彰化文雅畜牧場「僅雞、蛋含芬普尼」 全案移送法辦民視影音 ・ 22 小時前
關懷宜蘭水患 上人開示：戒慎守護人皆平安
宜蘭持續的雨勢，讓冬山、羅東、蘇澳地區發生積淹水情形。慈濟基金會災害應變中心，12日上午再度召開會議，並與宜蘭慈濟志工連線，由上人親自主持，除了了解目前災況，以及法親關懷的情形，上人也提醒，要用戒...大愛電視 ・ 23 小時前
宜暴雨淹水！ 民眾帶「泳圈」救友 路上再救援嬤
受到鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭昨(11)日大雨下不停，多處傳出淹水災情，有一群民眾PO文表示，到民宿遊玩，但因為道路嚴重積淹水，導致朋友外出採買物資，受困在半路上，原本一行人帶著游泳圈出發救...華視 ・ 1 天前
賓士遭沖走！泥水淹進明利村下游 長橋里「剉咧等」
賓士遭沖走！泥水淹進明利村下游 長橋里「剉咧等」EBC東森新聞 ・ 1 天前
基隆豪雨淹水災情多 童子瑋:該脫鉤雙北就脫鉤
生活中心／陳堯棋 嚴凱 陳崇翰 SNG 台北報導因鳳凰颱風路徑南修且強度減弱，北北基桃未列入陸上警戒，宣布今天正常上班、上課。但是基隆市連日豪雨，日累積雨量超過300毫米，導致淹水災情頻傳。基隆市議長童子瑋臉書發文，喊話基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，不應為了形式上的同步而忽略市民安全。對此，市府強調，雖然北北基桃初步有協調共識，但實際颱風假的決策仍依預測雨量、風速為主。民視 ・ 22 小時前
又檢出芬普尼！畜牧場複檢「雞蛋、羽毛仍超標」 農業部：全案送檢調
日前彰化文雅畜牧場部分批次雞蛋檢出含超量經濟動物禁藥芬普尼，為追查汙染源，近日再度抽驗該案場雞蛋、蛋雞羽毛、飲用水、飼料及農田周圍土壤，結果今日（11/12）出爐，其中雞蛋與蛋雞羽毛再度檢出超量芬普尼。農業部表示，已可確認排除飼料及鄰田汙染，全案將移送檢調偵辦。太報 ・ 1 天前
黑泥流灌進明利村民宅 上千公斤貨櫃也被洪水沖走
生活中心／葉為襄 郭文海 趙永博 花蓮報導鳳凰颱風雨勢驚人，花蓮馬太鞍溪溢流，萬榮鄉明利村洪水一波接一波，今天整天下來，水勢又再度變大，重達上千公斤的貨櫃，也都被洪水沖走，畫面相當驚悚，不少明利村民宅被淹沒，村民被安置在收容所，但因為三天沒洗澡，現在公所協調轉移到民宿安置。滾滾黑色泥流，直接灌進民宅內，家具、物品都被洪水沖走，全被監視器畫面錄下。黑泥流灌進明利村民宅 上千公斤貨櫃也被洪水沖走（圖／民眾提供）萬榮明利村民朝先生說，「昨天晚上我們看到攝影機，水已經進來，其實心裡已經是很難過，畢竟很努力在那一個地方，早上看的時候，家裡就在水中央」。村民難過到，無法形容，鳳凰颱風雨勢驚人，花蓮馬太鞍溪溢流，萬榮鄉明利村洪水一波接一波，12日水勢再度變大，驚悚的，還有這一幕。黑泥流灌進明利村民宅 上千公斤貨櫃也被洪水沖走（圖／民視新聞）「喔~貨櫃流過來了！」發出巨響，重達上千公斤的貨櫃，被洪水沖下來，一路''橫衝直撞''，途中還撞斷電線桿，再撞水塔資材室，整個凹扁、卡住，但沒想到....「第二個，第二個！」又來一個貨櫃，也被沖下來，還跟第一個貨櫃撞在一起，根本上演''貨櫃漂流記''！整個明利村滿滿泥流，還有民眾雞寮被沖垮。整個部落遭洪水狂襲，慘不忍睹。民視記者直擊，在花蓮萬榮的萬榮國小，就是活動中心這邊 這個是明利村部分的居民，是在撤離來這邊安置的情況，我們可以看到其實有不少人在這邊休息，那他們其實也是帶著自己的睡袋以及枕頭是來到這邊，他們已經在這邊第三天了。有萬榮明利村民說，「這邊不方便洗澡，已經3天沒洗澡」；萬榮鄉長梁光明表示，「明利馬太鞍部落那個地方，有8戶幾乎是全部淹沒了，那現在目前我們已經調查有2到3戶願意配合我們先安置到旅宿業」。萬榮鄉公所先安置居民，等待雨勢停歇，將協調國軍弟兄幫忙清淤重建。原文出處：黑泥流灌進明利村民宅 上千公斤貨櫃也被洪水沖走 更多民視新聞報導他預測颱風假落空…送「200隻烤雞」網喊：咕嘰咕嘰！澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位蘇澳災情有夠慘！家具、生活用品全淹壞 民進黨宜蘭黨部出手了民視影音 ・ 17 小時前
馬太鞍溪水暴漲沖進明利村 泥水淹家園居民怨
花蓮縣 / 綜合報導 花蓮馬太鞍溪溪水暴漲，沖進萬榮鄉明利村，造成嚴重災情！不只道路全都被泥沙淹沒，民宅也都泡在水裡，三個大貨櫃被湍急的溪水帶往下游，接連撞上民宅，發出巨大聲響；貨櫃的主人說，務農的機具和種子肥料，全都化為烏有，真的很心酸！泥水從北端的堤防缺口，不斷灌進明利村，空拍畫面清楚比對出這三天來，缺口確實有變大，居民很生氣，說這絕對是人禍！ 馬太鞍溪水暴漲，挾帶大量泥沙石塊，直接往下游沖刷，強勁水勢激起水花，矗立的白色織布神，看起來也岌岌可危，滾滾泥流穿過民宅，水淹了半層樓高，道路交會的低窪點，已經匯積成池塘。花蓮縣萬榮鄉明利村民邱小姐說：「已經是汪洋啦，所有的雞寮，那些蓋的房子都沒啦。」花蓮萬榮鄉明利村，居民往高處逃命，還沒來得及喘口氣，就不斷聽到遠處，傳來巨大撞擊聲響，原本堅硬的貨櫃，撞到水塔基座瞬間，整面都扭曲變形，而且還不只這一個，大貨櫃就像模型積木一樣，被泥流給往下帶。貨櫃主人邱先生說：「很心酸啊，一生的心血積蓄都放在那邊，沒辦法救了啊，我也很難過啊，看到那個畫面很難過。」花蓮縣萬榮鄉明利村民說：「啊怎麼在這邊，他去哪裡，(下去看)，很危險趕快走。」原本趁雨勢漸緩，回家救一點是一點，但只要雨一下來，還是逃命比較要緊，花蓮縣萬榮鄉明利村民林先生說：「我進去叫的時候，都沒有雞了，我只看到兩隻薑母鴨而已，薑母鴨在那邊飛來飛去，然後現在再看這個狀況的時候，整個都淹上來。」空拍掃過明利村，往來的柏油路面，已經成了河道，經過的住家農田，也被厚厚一層泥流覆蓋，完全看不出原本面貌，溪水從北端沖進來，10日當天的堤防，尾端還有濃密樹林，溪水流速也不快，但隔天一早再看，水勢已經變得湍急，整排樹林也歪斜，12日更怵目驚心，堤防尾端被淹沒，樹林也全都被沖走，雖然水位沒變化，但是因為沙石沉積，才導致缺口擴大。花蓮縣萬榮鄉明利村民吳先生說：「往南側那邊去護堤，啊北側這邊就疏忽掉了，啊結果就是跟我們保證，講說不會有問題。」村民們及早發現，但通報了卻沒下文，眼睜睜看著家園，被灰黑泥流給覆蓋，怎麼重建沒頭緒，只能走一步算一步。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝
即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。民視 ・ 2 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 16 小時前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前
中國遊客在景福宮隨地大小便！韓國民眾怒了
[NOWnews今日新聞]中國遊客在全球各地觀光景點隨地大小便的案例層出不窮，韓媒近日披露，一群中國遊客10日參觀首爾著名觀光勝地景福宮時，有一對男女竟在古蹟石牆邊當場排便，畫面全都錄。根據JTBC《...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國
臭名昭彰的「KK園區」位於緬甸克倫邦苗瓦迪，幕後主謀之一為中國籍佘智江（She Zhijiang）2022年8月在泰國曼谷落網，並遭指控他經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖（約同額新台幣），經過3年多纏訟，泰國法院通過引渡佘智江回中國的命令，並於今（12）日在泰國警方的押送下抵達曼谷機場引渡回中國。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
宜蘭蘇澳上千戶泡水 災民歎「光復2.0」
鳳凰颱風及東北季風的共伴效應引發超大豪雨襲擊宜蘭蘇澳，市區中山路與中原路段淹了一層樓高，上千戶泡水，災情直逼2010年梅姬颱風。消防和軍方緊急進場搜救，幸無傷亡、失聯。水退後，民宅、道路滿是泥濘，災民感歎「我們是光復2.0」。聯合新聞網 ・ 5 小時前
8旬婦涉悶死癱瘓50年兒 石崇良：我支持總統特赦
（中央社記者沈佩瑤台北13日電）一名8旬婦疑因心力交瘁，涉嫌悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請總統特赦。衛生福利部長石崇良今天說，「我支持總統特赦」，此案反映出對照顧者的支持需要做更多。中央社 ・ 52 分鐘前
名醫江漢聲看診時遭刺！輔大肄業生被聲押 輔大醫院：絕不寬貸
據了解，事件發生在11日下午2時許，30歲曾姓男子假借要看病，進到輔大醫院泌尿科204診間，中途拿出預藏的美工刀，朝正在看診的江漢聲狂刺，還脫口說出「我不是來看診的，我是來殺你的！」江漢聲雖立刻往外跑，仍被美工刀刺傷右手和左腹部，所幸經院內醫療團及時治療並無生命...CTWANT ・ 1 天前