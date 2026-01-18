明北東有雨！強冷氣團入夜殺到連凍4天 「跌破10度」最冷時間出爐

明天晚間起強烈冷氣團開始南下，各地明顯降溫。（圖／方萬民攝）

今天（18日）臺灣附近環境風場為東北風，中部以北山區及東半部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣象署表示，明天（19日）東北季風增強，溫度下降尚不明顯，僅北臺灣高溫降1～2度，晚間起強烈冷氣團開始南下，各地明顯降溫，最冷時間點預計落在週四（22日）清晨，中部以北、宜蘭低溫11～14度，局部低溫下探10度以下。

氣象署指出，明天迎風面地區水氣稍增，基隆北海岸、大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣溫部分，溫度下降尚不明顯，僅北臺灣高溫降1至2度，西半部、東半部及澎湖低溫16～19度，金門及馬祖13～14度。

氣象署說明，週二（20日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週三（21日）基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、中部山區、臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週四、週五（22日、23日）基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗、中部山區有零星短暫雨

週三至週五冷氣團影響，中部以北、宜蘭低溫11～14度，南部、花東及澎湖14～16度，金門8～9度，馬祖7～8度，預計最冷時間點落在週四清晨，局部地區可能出現10度以下低溫；週六（24日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團減弱，各地早晚天氣仍偏冷，白天氣溫稍回升。

