明北東轉雨「3地下最大」！未來1週3波東北風接力 平安夜再降溫
今天（17日）清晨輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭低溫約12至17度，南部及花東地區18至19度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷氣溫則更低一些。氣象署表示，明天（18日）東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率，未來1週3波東北風陸續影響，天氣不穩定。
氣象署指出，明天東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南為多雲到晴。氣溫方面，臺灣各地及澎、金低溫16～20度，馬祖14度，高溫北部、宜花及澎湖、金門20～24度，中南部及臺東25～27度，馬祖16度。
氣象署說明，週五、週六（19日、20日）南方雲系北移，各地降雨機率增加，有局部短暫陣雨；由於東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，臺灣各地及澎湖、金門高溫21～25度，馬祖18～19度。下週日（21日）東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，西半部及宜花低溫16～19度，臺東及澎湖19～20度，金門15～16度，馬祖14～15度。
下週一（22日）東北季風影響，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，臺東地區有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴。下週二（23日）東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，但基隆北海岸及宜花地區仍有局部短暫雨，大臺北山區、臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。
下週三（24日）東北季風又增強，北部及東北部氣溫再下降；下週四至下週五（25日至26日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，臺東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
